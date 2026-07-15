Robles loa la labor de la unidad "de élite" que moderniza los aviones del Ejército del Aire y del Espacio

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX). - RUBÉN SOMONTE / MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este miércoles el Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX), ubicado en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), una unidad "de élite" que contribuye a la modernización de los aviones del Ejército del Aire y del Espacio, entre otras funciones.

En concreto, el CLAEX es la unidad del Ejercito del Aire y del Espacio que se ocupa del asesoramiento técnico y científico para la modernización de las capacidades del Ejército del Aire y del Espacio y de los ensayos en vuelo de sus aeronaves en servicio. Desde la base de Torrejón, cooperan tanto militares como personal de empresas dedicadas a la industria aeroespacial con el objetivo de mejorar tecnológicamente las aeronaves del Ejército del Aire.

Durante la visita, Robles ha calificado al centro como "pilar de la independencia tecnológica y la autonomía estratégica nacional": "Esta unidad garantiza a las Fuerzas Armadas y a nuestro país una libertad total de acción", ha destacado, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Así, la ministra ha puesto en valor el trabajo de la unidad y su función al representar una capacidad crítica para el Ministerio de Defensa: "garantizar que España tenga conocimiento técnico propio sobre los sistemas de armas y aeronaves que adquiere en el exterior".

FUNCIONES Y CAPACIDADES DEL CLAEX

Para llevar a cabo sus operaciones, el CLAEX trabaja en tres divisiones: una de ensayos en vuelo, otra de diseño y desarrollo de software aeronáutico y una última de armamento.

Los pilotos, ingenieros y mecánicos del 'Grupo de Ensayos en Vuelo' cuentan con aviones equipados, una red de telemetría para la adquisición de datos en tiempo real y un centro de proceso de datos.

Entre sus aeronaves, disponen de 'C-101' y 'PC-21' para el apoyo a los ensayos y el entrenamiento. También pueden contar con otras aeronaves si es necesario.

Asimismo, el CLAEX presta apoyo a las oficinas de los programas Eurofighter 2000 y A400M, en los que España colabora junto a otros países de la OTAN, tanto con recursos humanos como materiales, para el desarrollo, producción y apoyo en servicio de aviones de combate.

Por tanto, colabora con el Ministerio de Defensa, el Instituto de Técnica Aeroespacial (INTA) e industrias de la defensa para mejorar sistemas y armamento, apoyando también actividades de centros de investigación, universidades e industrias de interés para la defensa nacional.