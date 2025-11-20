RTX y Países Bajos acuerdan construir un centro de mantenimiento de aviónica para las flotas europeas de F-35 y CH-47F

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La filial de la compañía estadounidense RTX especializada en tecnología dual de aviación y defensa, Collins Aerospace, ha suscrito un acuerdo con la Fuerza Aérea y Espacial de los Países Bajos para construir un nuevo centro de mantenimiento de aviónica militar en el país para apoyar a las flotas europeas de los cazas F-35 y los helicópteros CH-47F.

"Collins aportará su experiencia en reparaciones y tecnología de mantenimiento para los F-35 y los CH-47F. También gestionará la cadena de suministro de reparaciones como parte de su red global de servicios militares", ha detallado la compañía norteamericana en un comunicado.

De este modo, las nuevas instalaciones servirán para apoyar la realización del mantenimiento, la reparación, calibración y actualización de los equipos eléctronicos de las flotas europeas de F-35 y CH-47F.

"La incorporación de nuestras capacidades de reparación de aviónica a la base militar del Comando de Apoyo Aéreo de la Fuerza Aérea y Espacial de los Países Bajos generará mejoras sustanciales en las operaciones, la logística y el mantenimiento de nuestros clientes europeos", ha subrayado el responsable de Servicios Posventa y Soporte de Aviónica de Collins Aerospace, Brian Barta.

Se espera que las nuevas instalaciones estén disponibles a lo largo del año que viene, ha detallado RTX.