Sánchez desea que el proyecto del futuro caza europeo "cuaje", pese a las discrepancias entre Alemania y Francia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene tras la reunión de la Coalición de Voluntarios que se celebra en el Palacio del Elíseo. - Pool Moncloa/Fernando Calvo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente, Pedro Sánchez, ha expresado este jueves su deseo de que el programa FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate) para desarrollar un avión caza de sexta generación entre España, Alemania y Francia, "cuaje de una vez por todas", pese a las discrepancias entre Berlín y París.

La iniciativa, que busca reemplazar a partir de 2040 a los Eurofighter y Rafale que actualmente están en servicio, está embarrancada debido a las diferencias entre Alemania y Francia en torno al proyecto. La industria francesa tiene la pretensión de liderar el proyecto en solitario, mientras que Berlín ya ha advertido de que los contratos firmados "hay que cumplirlos" y España pide "unidad".

Fuentes del Ministerio de Defensa indican que las partes se inclinan por dividir el programa y construir dos aviones: uno construido por la industria gala en solitario y otro desarrollado por empresas españolas y alemanas. Los ministros de Defensa de los tres países implicados se reunieron en diciembre, pero no alcanzaron ningún acuerdo. Las fuentes consultadas señalan que la decisión se tomará en breve.

El proyecto FCAS, que también incluye el desarrollo de una nube de combate, es fundamental para España, y así lo ha recalcado el presidente este jueves en la inauguración de la Conferencia de Embajadores en el Ministerio de Exteriores. "Ojalá, de una vez por todas, cuaje, se materialice", ha señalado, y ha desvinculado a España de tener responsabilidad en el "parón".

COORDINACIÓN PARA GASTAR EN DEFENSA

Durante su intervención, Sánchez ha aludido a la necesidad de "reforzar la seguridad" de Europa, pero ha vuelto a pedir que no se lleve a cabo mediante un aumento "arbitrario y descoordinado" del gasto en defensa. España fue el único país que se opuso a destinar el 5% de su PIB a defensa y seguridad, tal y como se pactó en la cumbre de la OTAN de La Haya en junio, pero obtuvo el beneplácito de la Alianza para invertir con "flexibilidad", siempre que alcance los objetivos de capacidades militares comprometidos.

El jefe del Ejecutivo ha hecho un llamamiento para "desarrollar de forma integrada" las capacidades necesarias para fortalecer la "independencia y la autonomía" de Europa. Para hacerlo, debe invertirse "mejor" y apoyar a la industria española, tanto "grandes conglomerados como pequeñas" empresas que enfocan su actividad en el desarrollo de nuevas tecnologías, material de doble uso y ciberseguridad.

Sánchez opina que lo anterior es "compatible" con mantener el vínculo con Washington, que presiona para aumentar más el gasto en defensa y ha amenazado con abandonar a Europa si los Estados europeos no gastan más. "Un mayor peso de nuestra autonomía en esa relación de igual a igual, y no de vasallaje que se tiene que producir entre Estados Unidos y Europa", ha explicado.

En este contexto, ha subrayado el compromiso de España con la OTAN, y ha recordado que España contribuye significativamente a la seguridad del flanco este de la Alianza, también en sus cielos, en el Mediterráneo Oriental y en el mar Báltico.