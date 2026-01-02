El satélite de comunicaciones SPAINSAT-NG II sufre un incidente, que no ha afectado a las operaciones de las FF.AA.

Defensa mantiene operativas sus comunicaciones y dice que se garantiza la cobertura hasta la llegada de un nuevo satélite, si fuera necesario

MADRID, 2 Ene. (EUROPA RPESS) -

El satélite de comunicaciones SPAINSAT-NG II ha sufrido un incidente fortuito durante su traslado hacia la órbita geoestacionaria, aunque no ha tenido impacto en los servicios de comunicaciones satelitales de Defensa ni en el normal desarrollo de las operaciones de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), ha informado este viernes el Ministerio de Defensa en una nota de prensa.

Así, han explicado que la cobertura sigue plenamente garantizada gracias a la combinación de las capacidades disponibles del satélite SPAINSAT y de las capacidades operativas del primero de los satélites de nueva generación, SPAINSAT-NG, que ya se encuentra en servicio.

Esta configuración permite asegurar la continuidad de las comunicaciones estratégicas mientras se adoptan las medidas necesarias para reforzar el sistema a medio y largo plazo.

Si fuera necesario, el Ministerio ha indicado que exigirá la construcción de un tercer satélite para sustituir al SPAINSAT-NG II en el menor plazo posible.

"El Programa SATCOM-SPAINSAT NG constituye uno de los pilares fundamentales de la modernización de las comunicaciones por satélite de las Fuerzas Armadas. Su objetivo es sustituir progresivamente a los sistemas actuales SPAINSAT y XTAR-EUR por una nueva generación de satélites más avanzados, seguros y resilientes, capaces de operar en las bandas X, Ka y UHF", apuntan.

Los satélites del programa han sido fabricados por Airbus Defence and Space y Thales Alenia Space, a través de sus filiales francesa y española, en el marco del contrato suscrito por Hisdesat, operador y propietario del sistema.

Defensa ha remarcado que continuará trabajando "de forma estrecha y coordinada" con Hisdesat y con el resto de las entidades implicadas, "manteniendo un firme compromiso con la seguridad, la soberanía tecnológica y la protección de los intereses estratégicos de España en el ámbito espacial".