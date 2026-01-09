Suecia compra torretas fijas, para buques y blindados a Saab por casi 140 millones - SAAB

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Saab ha recibido un pedido cuyo valor aproximado es de 1.500 millones de coronas suecas (140 millones de euros) de la Administración Sueca de Material de Defensa (FMV) para la Estación de Armas Remotas Trackfire (RWS).

Las entregas se realizarán entre 2026 y 2028, según ha informado la compañía, que ha precisado que el pedido se registró en el cuarto trimestre de 2025.

El proyecto de defensa del Ejército sueco y el Batallón Anfibio 2030 utilizarán el pedido del FMV con el objetivo de desarrollar las futuras fuerzas anfibias dentro de las Fuerzas Armadas suecas.

"Este pedido refleja nuestro compromiso de ofrecer soluciones de vanguardia que satisfagan las necesidades cambiantes de la defensa moderna", ha afirmado el director del área de negocio de Vigilancia de Saab, Carl-Johan Bergholm, quien ha asegurado que el Trackfire RWS, debido a su precisión y adaptabilidad, "será un activo vital para mejorar la eficacia operativa".