Valcarce recibe la Estrategia de Tecnología e Innovación 2026, orientada a fortalecer la defensa y las Fuerzas Armadas

Archivo - La secretaria de Estado de Defensa de España, Amparo Valcarce, interviene en el acto inaugural de Pilatus Aircraft Ibérica. A 1 de diciembre de 2025 en Alcalá de Guadaíra, Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha recibido este jueves la nueva Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID 2026), instrumento rector que orientará la próxima política de I+D+i del Ministerio y que será publicado en el BOE durante los próximos días.

Según ha trasladado Defensa en un comunicado, la ETID ha sido entregada a Valcarce por el director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa, teniente general Miguel Ivorra, en una reunión celebrada en la sede del Ministerio.

Este documento establece prioridades tecnológicas "claras" y alinea los esfuerzos del departamento con las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas y con los objetivos de fortalecimiento de la Base Industrial y Tecnológica de la Defensa.

"La ETID 2026 responde a un entorno estratégico marcado por la aceleración tecnológica y la creciente complejidad de las amenazas, en el que la superioridad tecnológica, la integración multidominio y la resiliencia operativa resultan determinantes para el éxito de las operaciones", ha señalado Valcarce durante el encuentro.

Asimismo, ha subrayado que dicha herramienta "orientará todas las actuaciones en I+D+i del departamento, movilizando recursos de forma eficiente y estableciendo prioridades claras para garantizar la seguridad nacional y la autonomía estratégica".

Por su parte, Ivorra ha indicado que la Estrategia "permite sincronizar la política tecnológica con la industrial, garantizando que la innovación se traduzca en capacidades reales, desde la investigación hasta su despliegue y sostenimiento en condiciones operativas".

"Refuerza la soberanía tecnológica y la libertad de acción, alineando capacidades, prioridades e instrumentos en un itinerario claro hacia la capacidad operativa", ha proseguido.

PRIORIZACIÓN, COOPERACIÓN Y MEJORA CONTINUA

Tal y como ha trasladado el departamento que dirige Margarita Robles, la ETID 2026 se articula como un marco integral que permitirá dirigir las inversiones en I+D+i hacia aquellas áreas de mayor impacto operativo, orientar a la industria nacional en torno a las prioridades tecnológicas de Defensa y reforzar la colaboración con otros organismos nacionales e internacionales.

En este sentido, impulsa un modelo de innovación basado en tres ejes fundamentales: la priorización de recursos tecnológicos, la cooperación como multiplicador de capacidades y la mejora continua de los procesos de gestión de la I+D+i, "garantizando una mayor eficiencia, agilidad y transparencia".

Además de promover el aprovechamiento de las sinergias con tecnologías de uso dual, "fomentando la colaboración entre el ámbito civil y el militar, y contribuyendo al desarrollo de un ecosistema innovador más competitivo y resiliente".

"Con la ETID 2026, el Ministerio de Defensa refuerza su apuesta por una defensa tecnológicamente avanzada, capaz de anticipar y responder a las nuevas amenazas, al tiempo que impulsa la soberanía tecnológica nacional y europea y consolida una base industrial y tecnológica sólida, innovadora y alineada con los retos del entorno estratégico actual", defienden.