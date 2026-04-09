Consumo convoca subvenciones para asociaciones de consumidores con tres millones de presupuesto

Archivo - El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha convocado subvenciones para asociaciones de consumidores de ámbito estatal. El presupuesto de la convocatoria es de tres millones de euros, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los beneficiarios de las ayudas son asociaciones, federaciones, confederaciones, uniones y cooperativas de personas consumidoras y usuarias de ámbito estatal inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios gestionado por la Dirección General de Consumo.

El objetivo de las ayudas es promover el asociacionismo de consumo y a la realización de actividades de información, defensa y protección de los derechos de las personas consumidoras para el ejercicio 2026.