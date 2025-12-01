Consumo obligará a que las máquinas de vending de residencias y hospitales incluyan un 80% de alimentos saludables

Archivo - Expendedora De Alimentos, Vending - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que el Real Decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales y en residencias de mayores va a incluir la regulación de las máquinas de vending en estos centros, para que, al menos, el 80% de sus productos sean alimentos saludables.

Así lo ha dado a conocer este lunes el ministro de Derechos Sociales durante su participación en 'Los Desayunos del Ateneo', celebrados este lunes en el Ateneo de Madrid.

Según ha manifestado el ministro, las máquinas deberán ofrecer agua, fruta fresca, yogures sin azúcares, zumos, frutos secos, panes integrales, "toda una serie de opciones saludables que pasará a estar disponible en centros de titularidad pública y privada.

El departamento de Pablo Bustinduy ha detallado, asimismo, que limitará los productos ultraprocesados o poco saludables, es decir, aquellos alimentos de formulación industrial compleja, con ingredientes transformados, aditivos y alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal, como algunos snacks, bollería industrial, bebidas azucaradas o galletas industriales, no puedan colocarse en las filas centrales y principalmente visibles dentro de las máquinas expendedoras.

El ministro ha argumentado que, en muchas ocasiones, cuando un ciudadano está en un hospital acompañando a un familiar, se encuentra con la "práctica imposibilidad" de encontrar una opción saludable. Son cosas, a su juicio, que pueden "parecer pequeñas" pero que son, a su vez, de "interés general" porque redunda en el derecho a una alimentación saludable.

La normativa establecerá que las bebidas calientes ofertadas en máquinas de venta automática deberán dispensar el producto sin azúcar por defecto, pudiendo el usuario añadir una cantidad máxima opcional de 5 gramos.

Además, se favorecerá el acceso al agua mediante la implantación de fuentes de agua, en las instalaciones, adecuadamente señalizadas, que ofrezcan agua potable de forma gratuita.

"Alimentarse no es ni puede ser un mero trámite, es una dimensión de nuestra vida social y cultural. Por eso, desde las instituciones públicas tenemos que desarrollar medidas para que el derecho a comer bien no sea un privilegio", ha subrayado el ministro de Derechos Sociales.

Finalmente, el ministro ha asegurado que la siguiente "batalla" será la regulación de la publicidad de alimentos no saludables dirigidos a la infancia. "Un niño o una niña de media ve once anuncios, solo en televisión, al día, de productos no saludables", ha señalado, para después defender el "consenso" que existe en torno a la regulación de estas materias.