Facua asegura que han recibido "disculpas" del PSOE tras su ausencia en la reunión de asociaciones de consumidores

Actualizado 29/08/2019 0:42:15 CET

Los socialistas aseguran que no excluyeron a Facua, sino que se trata de un error en la convocatoria

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La organización de consumidores Facua ha asegurado este miércoles que el PSOE les ha pedido "disculpas" por no haber sido convocados a la reunión que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha mantenido esta tarde con las organizaciones de consumidores.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, Facua ha explicado que han recibido una llamada del PSOE para disculparse por lo ocurrido, y durante la misma, la organización ha solicitado al secretario general de los socialista, Pedro Sánchez, una reunión.

Horas antes de recibir esta llamada, Facua había denunciado en Twitter su ausencia en la reunión. "Parece ser que se han olvidado de convocar a Facua", han lamentado, para después calificar de "falta de respeto" esta situación.

"Acabamos de recibir una llamada del PSOE. Nos han pedido disculpas y nos indican que se ha tratado de un error humano. Les hemos trasladado que, teniendo en cuenta la coyuntura actual, solicitamos que Pedro Sánchez nos reciba en una reunión bilateral", han señalado desde Facua después de la llamada.

Fuentes del PSOE han señalado a Europa Press que las disculpas hacia Facua no eran "por no convocarlos, sino por un error en la convocatoria que ha provocado que no les llegase la convocatoria final".

En este sentido, los socialistas han achacado la ausencia de Facua de la reunión a un fallo en la coordinación. "Les llamamos pero al cambiar la ubicación no les avisamos", han aseverado.

Pedro Sánchez ha mantenido este miércoles una reunión con asociaciones de consumidores, junto a la ministra en funciones de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, y el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, dentro de la ronda de consultas con organizaciones de la sociedad civil que el presidente del Ejecutivo ha estado realizando esta semana.