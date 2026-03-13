Facua reclama más controles y sanciones ante la "pasividad" de las administraciones frente a "abusos y fraudes masivos"

Archivo - El periodista y secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, durante la presentación del libro 'Bulos: Manual de combate', en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, a 12 de diciembre de 202 - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Facua-Consumidores en Acción ha criticado la "pasividad" de las administraciones con competencias en consumo frente a los "abusos y fraudes masivos" y ha reclamado "más controles y sanciones que trasciendan públicamente y resulten disuasorias, con cuantías proporcionales a las millonarias cantidades que muchas empresas se embolsan de forma ilícita".

"La tibieza de las autoridades competentes, con la ausencia de multas o sus insignificantes cuantías, obliga a judicializar muchos de los casos", ha manifestado la entidad en un comunicado con motivo de la conmemoración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores el 15 de marzo.

A su juicio, resulta "bochornoso ver cada año cómo la mayoría de los políticos con responsabilidades en materia de protección de los consumidores miran hacia otro lado ante los crecientes fraudes masivos, para después aparecer cada 15 de marzo en los medios de comunicación haciendo gala de una fingida preocupación" por la defensa de los derechos de la ciudadanía.

Respecto al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la entidad espera que el departamento dirigido por Pablo Bustinduy "asuma su responsabilidad, dé respuesta a las numerosas denuncias interpuestas por la asociación contra empresas que vulneran la legislación de defensa de los consumidores e informe de la apertura de expedientes sancionadores que deriven en multas como ya ha hecho con la sanción de 179 millones de euros a las aerolíneas por el cobro ilegal del equipaje de mano".

En este contexto, activistas de las organizaciones y delegaciones territoriales de Facua están este viernes distribuyendo folletos informativos en las calles de Barcelona, Madrid, Toledo, Valladolid, Lugo, Badajoz, Bilbao, Gijón, Valencia, Cádiz, Sevilla, Málaga, Almería, Linares (Jaén) yen Carcaboso (Cáceres).