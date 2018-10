Unanimidad en el Congreso para reclamar medidas que garanticen la información adecuada en alimentos poco sanos

Publicado 26/09/2018 16:19:55 CET

La Comisión de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales del Congreso ha apoyado por unanimidad una iniciativa 'popular' por la que se llama a, en el marco del reglamento de la UE, llevar a cabo las medidas pertinentes para garantizar que la información sobre determinados productos, cuyo consumo no equilibrado pudiera producir consecuencias no deseadas en la salud y en el comportamiento del consumidor, sea adecuada y comprensible.

La iniciativa, que ha contado con aportaciones de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, también propone impulsar la información y la formación de los escolares sobre los beneficios de una alimentación equilibrada y otros hábitos saludables, con el objetivo de orientarles hacia decisiones de consumo beneficiosas para su salud.

Para ello, se busca "reforzar y mejorar los planes de educación y lucha contra la obesidad infantil e introducir en el ámbito curricular elementos de salud y cocina saludable, así como promover en el entorno escolar sea un espacio de protección de toda forma de publicidad" de productos no saludables.

INICIATIVAS "TIRITA"

Del mismo modo, se reclama trasladar a las instituciones europeas la necesidad de crear un nuevo sistema de información para los alimentos a fin de que los consumidores obtengan de manera sencilla una información más completa sobre composición, beneficios y riesgos de consumo.

Todos los partidos se han mostrado favorables a esta iniciativa, aunque PSOE y Ciudadanos han sido insistentes en la necesidad de complementarla al reglamento de la UE, y en ese sentido han ido sus enmiendas, que han sido añadidas al texto votado.

Por su parte, Unidos Podemos ha criticado que este tipo de iniciativas se presenten en la comisión cada cierto tiempo como "tiritas" que se ponen a un problema que luego no se soluciona. A pesar de su apoyo a la propuesta, su portavoz, Mae de la Concha, ha explicado que no se trata de educar a los jóvenes en los buenos alimentos, sino que los malos "no deberían estar a su alcance".