El 15,5% de los jóvenes españoles abandonan sus estudios, en la media de la UE

Imagen de estudiantes dando clase. - JUNTA DE ANDALUCÍA

BRUSELAS, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 15,5% de los jóvenes españoles dicen haber abandonado su estudios de manera prematura por lo menos una vez en su vida académica, lo que les sitúa ligeramente por encima de la media europea (14,2%), de acuerdo a los datos de la oficina europea de estadística (Eurostat).

La encuesta se realizó en 2025 a europeos de entre 15 y 34 años para conocer el índice de abandono tanto durante la educación obligatoria como durante el periodo posterior de formación.

Las cifras sitúan a Países Bajos (32,2%), Dinamarca (27,1%), Luxemburgo (24,8%) y Estonia (24,4%) como los países en donde un mayor número de jóvenes dicen haber abandonado los estudios.

Por contra, los países con menor porcentaje son Rumanía (1,5%), Grecia (2,2%) y Bulgaría (3,5%); mientras que España, con un 15,5% se sitúa en torno a la media europea y también a los datos de los países más próximos: Portugal (16,8%) y Francia (19,8%).

Entre las razones principales mencionadas por los europeos para dejar sus estudios, destaca que el curso no cumplía las expectativas o era demasiado difícil (42,6% de los abandonos), seguido de razones familiares (18,5%) y opciones laborales (13,8%).