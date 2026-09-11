Unas 240.000 familias se endeudarán en España para pagar los estudios universitarios, según estimaciones de Justalia

Archivo - Una estudiante - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Justalia estima que un mínimo de 240.000 estudiantes y/o sus familias se endeudarán para pagar los estudios universitarios este curso 2026-2027, el "más caro de la historia".

La compañía estima que en torno al 15% de los hogares con universitarios firmará un préstamo bancario para poder sufragar los estudios.

Asimismo, destaca que el gasto medio por formación superior es de entre 800 y 1.800 euros mensuales dependiendo del centro (público o privado), el coste de la vida en cada comunidad autónoma y, en especial, el tipo de residencia.

Justalia ha detectado que algunos bancos llegan a ofrecer hasta 80.000 euros para el conjunto de la carrera con un periodo de devolución que puede alcanzar los diez años.

"Si el universitario opta por un préstamo, debe comparar las condiciones que le planteen en diferentes bancos y fijarse cuidadosamente en la tasa anual equivalente, la TAE, y no sólo en el tipo de interés nominal -TIN-; en el plazo de devolución; en el periodo de cadencia; y en los gastos adicionales, es decir, en las comisiones", aconseja el CEO de Justalia, Carlos Reina.

Reina ha asegurado que hay alumnos que, en lugar de acudir a los préstamos, "se apoyan en la tarjeta de crédito para ir aguantado mes a mes por el acceso inmediato que se puede tener a ellas, los mínimos requisitos exigidos y sus reducidas cuotas mensuales".

"Desde Justalia prevenimos a los estudiantes contra los intereses abusivos, esas bajas cuotas que apenas amortizan el capital principal y, sobre todo, ante las tarjetas revolving", ha agregado.

La compañía incide en que el "principal motivo por el que se registra el curso más costoso de siempre se debe a que la disponibilidad de pisos o residencias para universitarios se encuentra más baja que nunca, sobre todo en las grandes ciudades".

Desde Justalia explican que, al haber tanta diferencia entre oferta y demanda, el precio de una habitación en un piso compartido se elevó un 60% en cinco años; y destaca que, según los datos que maneja, "hasta 680.000 alumnos dejan su casa este mes para estudiar en otras regiones, desplazándose desde múltiples lugares a las urbes más universitarias".

Esa evolución alcanza su culmen ahora, en el curso 2025-2026, puesto que el dispendio en el alojamiento puede superar el 50% del presupuesto total para numerosos estudiantes, quedando la horquilla entre 300 y 1.000 euros al mes según la ciudad, estiman.

Esta realidad tiene una incidencia mayor en Madrid y Barcelona, pero también en Valencia, Sevilla y Granada; y, en menor medida, en Salamanca, Santiago de Compostela y Pamplona.