El 54% de las familias con niños en edad escolar compran material de segunda mano, según un estudio

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 54% de los españoles con niños en edad escolar han recurrido a la segunda mano para comprar el material de cara al próximo curso, según datos del portal de ventas de Wallapop. Comprar y vender este tipo de materiales reutilizados, libros y uniformes puede suponer un ahorro de 154 euros por alumno.

El año pasado en los meses de julio a septiembre, la demanda de material escolar como libros o uniformes se incrementó un 111% y se espera que este año la tendencia siga la misma línea.

Cerca del 60% de las familias que compran material escolar reutilizado valora como motivación principal el ahorro económico, seguido de dar una segunda vida al producto (38%). La percepción generalizada de las familias y estudiantes en los últimos años es que el coste del material escolar no deja de aumentar y el 96% considera que el precio del material escolar es excesivamente caro y el 84% cree que los precios están subiendo, especialmente en los últimos 2 años.

De acuerdo con las previsiones de Wallapop, los productos más buscados en segunda mano para la vuelta al cole son los libros de texto (44%) y material electrónico como las tablets y las calculadoras (15%), seguido de ropa o los uniformes escolares (11%) y mochilas (10%). De esta forma, las familias españolas calculan que comprando este tipo de material reutilizado ahorran de media unos 60euro por alumno.

Ya en septiembre del año pasado, la demanda de estos productos experimentó un notable incremento: el interés por las calculadoras aumentó un 193%, los libros de texto un 132%, los uniformes escolares un 70%, y otros materiales escolares un 50%.

Si bien este año parece que las tendencias serán similares, el curso 2025/26 también estará marcado, según el portal de comprar/venta, por algunas modas veraniegas que se posicionan como algunos de los productos más buscados en la plataforma.