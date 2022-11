El 60% de alumnos no se siente libre para comunicar sus ideas a los profesores y el 40% a su familia, según un estudio

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 60% del alumnado no se siente libre para comunicar sus ideas, propuestas o sentimientos a sus profesores y casi el 40% tampoco siente confianza para expresar ideas y compartir sus problemas con su familia.

Así lo reflejan los resultados del Test de la Escucha, un sondeo desarrollado por Educo en el marco del programa 'Activa la Escucha 2022', que muestra que buena parte del alumnado participante, de entre 11 a 17 años, no se siente escuchado y tenido en cuenta por las personas adultas que les rodean a diario.

Esta encuesta, realizada a 451 alumnos, 74 profesores y 103 familiares de seis centros escolares de distintas comunidades autónomas, con el fin de medir y reflexionar sobre la capacidad de escucha activa de distintos actores, evidencia no solo que los chicos y chicas tienen "problemas para abrirse" con el profesorado -61%- y con sus padres y madres en casa -37%-, sino que además expone "el gran desconocimiento de las personas adultas ante esta realidad".

Mientras que los niños y adolescentes manifiestan una "alta desconfianza", el 88% de las familias encuestadas asegura que siempre invitan y ayudan a sus hijos para que les hablen en confianza.

Al ser preguntados sobre si se sienten libres y con confianza para poder hablar de sus ideas, propuestas, sentimientos o problemas con sus profesores, un 20% del alumnado señala que nunca siente confianza para poder expresarse con el profesorado.

"Los niños y adolescentes no se sienten escuchados y tenidos en cuenta, y que hay que cultivar actitudes de buen trato a las demás personas y promover la comunicación de personas adultas con niños. Promover, al fin y al cabo, situaciones de confianza, de seguridad y cercanía para chicos y chicas", ha señalado la responsable de Movilización Social de Educo, Miriam Torán.

La organización ha resaltado que los resultados del estudio muestran en varios puntos "la persistencia de una cultura adultocéntrica". "Hemos observado que la visión proteccionista y paternalista con respecto a las decisiones que afectan a niños y adolescentes es muy palpable", ha remarcado Torán.

Esta visión adultocéntrica se manifiesta cuando casi el 40% del profesorado responde que siempre o a menudo trata de convencer al alumnado porque piensa que sabe qué es mejor para él (un 53% responde que a veces, mientras que solo el 8% responde que nunca).

Por su parte, el 41% de las familias responden afirmativamente a la pregunta '¿Sientes que tu hijo/a necesita tu opinión porque crees que tienes más experiencia y sueles llevar razón?', mientras que el 54% responde que a veces y el 5% dice que nunca.

El estudio destaca que las respuestas de los alumnos a preguntas abiertas "dejan ideas y propuestas que apuntan a que no coinciden con esta percepción adultocéntrica, y cuestionan la validez de esa visión, calificándola en ocasiones como estereotipo".

Ante la pregunta de por qué los adultos no practican la escucha activa, los estudiantes resaltan los problemas en la comunicación (interrumpirse, no prestarse atención, estar en otras cosas), que a menudo relacionan con no tener interés. Además, hablan de egoísmo y falta de empatía vinculada a que las personas adultas siempre creen llevar razón.

Destacan también las respuestas referidas a los miedos, muy vinculados con la vergüenza o el temor a que sus opiniones sean juzgadas. "La necesidad de una buena disposición en el trato; hablar más, así como disponer de mayor tiempo para el diálogo y la escucha o el refuerzo de la confianza, son algunas de las propuestas que chicos y chicas han destacado para contribuir a la mejora de sus relaciones con las personas adultas y acabar así con esos miedos y problemas de comunicación actuales", ha explicado Torán.