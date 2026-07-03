El 90% de los universitarios usa la IA y el 86% cree que mejora su rendimiento académico, según la Fundación CYD

Archivo - Un ordenador con las siglas AI de Artificial Intelligence (Inteligencia Artificial), a 24 de octubre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). Según un estudio de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), España se sitúa a la cabeza del d - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 90% de los estudiantes universitarios utiliza la inteligencia artificial (IA) y el 86% de los usuarios cree que dicha tecnología mejora su rendimiento académico, según los resultados del estudio 'Uso y percepción de la IA en el entorno universitario II', de la Fundación CYD

La encuesta realizada a 800 alumnos muestra que las herramientas más empleadas son los asistentes conversacionales o de texto (89%), que se utilizan como un recurso de apoyo al estudio.

En cuanto a la IA en el aprendizaje, el estudio señala que el 78% de los alumnos siente cierta preocupación por el impacto ético derivado de su uso en los estudios, en un 40% de los casos esta inquietud se eleva a "mucha o bastante".

Además, el 46% de los estudiantes cree que su universidad no promueve el uso de la IA y un 61% afirma que no ha recibido formación o apoyo por parte de su centro.

En comparación con los resultados del primer estudio realizado en 2025, el porcentaje de estudiantes que señala que la universidad no promueve el uso de la IA aumenta del 40% al 46%, mientras que disminuyen del 66% al 61% quienes afirman no haber recibido formación o apoyo.

AVANZAR EN FORMACIÓN SOBRE IA

De este modo, el 71% de los estudiantes encuestados considera que su universidad debería avanzar en la incorporación de la inteligencia artificial y en la formación que ofrece sobre esta tecnología.

Respecto a los docentes, el 54% de los encuestados afirma que sus profesores incorporan herramientas de IA en las clases y un 18% de los estudiantes considera que tienen una buena formación en IA y saben transmitirla adecuadamente.

Asimismo, identifican el uso de herramientas de IA en las clases (36%), la incorporación de debates y reflexiones sobre esta tecnología (35%), un mayor control del plagio o uso indebido de la IA (45%) y la exigencia de justificar o citar su uso (27%). En este contexto, el 80% del alumnado afirma que la inteligencia artificial ha cambiado su forma de preparar y afrontar las clases.

Preguntados sobre su asistencia a clase y la posible influencia de la IA en este ámbito, el 54% del alumnado reconoce haber faltado a clases voluntariamente durante el último mes, por considerar la poca relevancia del contenido (54%) o por falta de motivación (41%). El 60% de estudiantes que emplea la IA afirma que esta tecnología no ha afectado a su asistencia a clase, mientras que un 27% reconoce que, desde que la utiliza, asiste con menor frecuencia.

El informe señala que el 74% de los estudiantes cree que la IA afectará al rol de la universidad como transmisora de conocimiento en un futuro a corto plazo, el mismo porcentaje de alumnos que opina que la formación universitaria es importante, aunque debe complementarse con más experiencia práctica, habilidades digitales u otras formaciones.

El 12% de los estudiantes encuestados de universidades privadas considera que su universidad fomenta activamente el uso de la IA, frente al 8% de los de las públicas. Asimismo, la proporción de estudiantes que afirma recibir formación en IA también es mayor en las universidades privadas (47% frente al 37%).

MAYOR PROFUNDIDAD EN LAS EXPLICACIONES

Los estudiantes de universidades privadas perciben una mayor profundidad en las explicaciones sobre cómo utilizar la IA por parte de su profesorado que los de universidades públicas (43% frente al 34%) y observan un mayor uso de herramientas de IA durante las clases (41% frente al 35% de las públicas).

Por su parte, los alumnos de las universidades públicas señalan con más frecuencia que la IA ha comportado un mayor número de exámenes orales, defensas presenciales o pruebas supervisadas (20% frente al 10% de los de las privadas).

La preocupación por no poder continuar los estudios por motivos económicos es mayor entre los estudiantes de universidades públicas que entre los de las privadas (45% frente al 39%). Entre los estudiantes de las universidades privadas hay una mayor convicción del rol de la universidad como puerta de acceso a un mejor futuro laboral (42% frente a 32% de los de las públicas).

"El contexto social y tecnológico actual, marcado por el avance de la inteligencia artificial, exige a las universidades reforzar su capacidad de adaptación y acelerar sus procesos de transformación. Los resultados de este estudio reflejan avances significativos, pero también ponen de manifiesto la necesidad de seguir impulsando cambios en la formación, la docencia y el desarrollo de competencias que permitirán al estudiantado desenvolverse en un entorno profesional en constante evolución", concluye Sònia Martínez Vivas, directora de la Fundación CYD.