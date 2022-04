Alegría advierte a las CCAA que no pueden en ningún caso "contravenir" a la Lomloe: "El Gobierno actuará"

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La titular de Educación, Pilar Alegría, ha advertido a las comunidades autónomas que no pueden en "ningún caso contravenir" la Lomloe en alusión a algunos gobiernos autónomicos como el de Murcia que ha anunciado su intención de mantener el límite de suspensos para pasar de curso en la ESO y pedir una nota media mínima de un 5 para lograr el título.

"La competencia en materia educativa la tienen las comunidades y ahora, una vez aprobados los decetos de enseñanza, pueden ampliarlos, lo que no se puede en ningún caso es contravenir una ley aprobada en el Conreso de los Diputados y si hay alguna cuestión que contraviene, el Gobierno actuará", ha garantizado Alegría en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

La titular de Educación ha asegurado, no obstante, no tener aún ninguna información oficial sobre las intenciones del Gobierno murciano y ha explicado que, a partir de que se produzca la exposición publica, "el ministerio puede responder". Ha recordado, no obstante, que en el caso de Murcia, se produjo anteriormente un conflicto por la publicación de un decreto para el distrito único, del que fue advertido al contravenir la ley vigente y "rectificaron". "Si ahora hay alguna cuestión que va en dirección contraria a la Lomloe se advertirá", ha insistido.

En cuanto a la atención educativa de los menores ucranianos, Pilar Alegría ha confirmado que el Ministerio distribuirá 200 auxiliares de conversación entre las comunidades autónomas para atender a las necesidades de los niños ucranianos. Según cifras aportadas por la ministra, hasta el momento han sido 15.700 los menores procedentes de Ucrania que han sido escolarizados en España.

La titular de Educación ha reconocido las dificultades de algunos municipios para afrontar la escolarización de estos niños, debido a la mayor concentración de familias refugiadas, como el es el caso de Torrevieja. "El ministerio y las comunidades autónomas tenemos un grupo de trabajo y vamos hablando prácticamente todos los días para buscar soluciones; hay municipios con gran concentración, y vamos a poner a su disposición recursos económicos, auxiliares de conversación, materiales traducidos a distintas lenguas para, entre todos, dar una respuesta inmediata a esta situación", ha añadido la ministra.

Alegría ha destacado la rápida integración de estos menores en los centros educativos. "Tienen una horas de inmersión lingüística, y cuentan con una facilidad clamorosa para aprender el idioma; si hay un espacio donde conseguimos que los niños socialicen y se sientan seguros, es en la escuela", ha añadido.

DÍA DEL LIBRO

La ministra se ha referido también a la celebración del Día del Libro y ha defendido la necesidad de fomentar la lectura entre los niños y los jóvenes. "Cuando son adolescentes leen pero en otro tipo de medios, otro tipo de lectura y hay que adecuarse a los nuevos momentos y a los nuevos tiempos", ha indicado.

Ha asegurado, no obstante, que los jóvenes del Tik Tok leen también 'La Celestina'. "Lo hacen y en el entorno escolar sus profesores les enseñan y les aportan lo que han supuesto los clásicos", ha garantizado la ministra.