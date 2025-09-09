Alegría hace balance educativo por la vuelta al cole: El curso arranca con casi 30.000 alumnos menos que el año pasado

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha hecho un balance educativo con motivo del regreso a las aulas tras las vacaciones de verano, en un curso que arranca con casi 30.000 alumnos menos que el año pasado.

"Una reducción de casi 30.000 estudiantes, 29.938, que fundamentalmente se ve en la etapa de Educación Infantil, Educación Primaria, debido a ese descenso de natalidad", ha precisado este martes Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el marco de la vuelta al cole para alrededor de 8 millones de alumnos.

Sin embargo, ha agregado que se observa "de una manera muy positiva" que se siguen incrementando el número de estudiantes tanto de Bachillerato como de Formación Profesional.

La ministra considera que la evolución en las políticas educativas es "positiva". "Si hay una herramienta que garantiza esa igualdad de oportunidades, sobre todo que garantiza el progreso de un país, esa es la educación y por tanto este Gobierno desde el primer momento lleva haciendo una apuesta clara por esta política y, sobre todo, también por generar esa igualdad de oportunidades entre todos los jóvenes estudiantes de nuestro país", ha asegurado.

Respecto a la evolución del profesorado, ha detallado que cuando llegaron al Gobierno, en 2018, en España había contratados 701.385 docentes, mientras que en el curso escolar 2024-2025 había casi 800.000 docentes, un 13% más.

Sobre el presupuesto en materia de educación, competencia que, según ha recordado Alegría, está transferida a las comunidades autónomas, ha destacado el incremento de "más del 104% en políticas educativas". "Lo que se destinaba por el anterior Gobierno en este país eran 3.291 millones de euros y hoy este Gobierno marca en su presupuesto más de 6.700 millones de euros destinados a la educación española", ha asegurado.

En este sentido, ha hecho especial mención a las becas. "Un joven universitario que en el año 2018, cuando estaba estudiando un grado universitario, recibía por su beca aproximadamente unos 2.160 euros, hoy ese joven universitario está recibiendo 3.463 euros", ha comentado.

"O un joven que en el año 2018 estaba estudiando Bachillerato o Formación Profesional recibía una beca de 1.354 euros, hoy, sin embargo, es ya de 2.061 euros. Por tanto, el presupuesto de este Gobierno en materia de becas, con lo que nos encontramos en el Gobierno cuando llegamos en el año 2018, ha incrementado en un 81% y se ha incrementado en un 42% el número de beneficiarios", ha manifestado.

Asimismo, Alegría se ha referido a la evolución de la escolarización en la Educación Infantil de 0 a 3 años, etapa en la que España "ha seguido casi una línea ascendente". "Estamos por encima del 55% superando la media europea y prácticamente a la gran totalidad de los países que componemos la Unión Europea", ha dicho.

Al respecto, ha resaltado la transferencia a las comunidades autónomas de más de 670 millones de euros para poner en marcha más de 60.000 nuevas plazas de Educación Infantil de 0 a 3 años".

También ha detallado los recursos destinados a mejorar la Formación Profesional. "En el año 2018, en nuestro país, a lo que es la formación profesional, se destinaban 187 millones de euros. Hoy se destinan 1.219 millones de euros", ha indicado.

Así, Alegría ha destacado que en el curso 2018-2019 eran 837.000 los jóvenes que estaban matriculados en Formación Profesional, mientras que actualmente son más de 1.200.000 matriculados. "El interés de los jóvenes por la Formación Profesional cada vez es mayor", ha asegurado.

Por último, la ministra ha señalado que todos los españoles se tienen que sentir "muy orgullosos" por la reducción de los jóvenes que abandonan los estudios una vez que terminan la enseñanza obligatoria.

"Cada vez son más los jóvenes que a partir de esos 16 años, que es la edad hasta la que les obliga tener que quedarse en el sistema educativo, continúan estudiando. En este momento el porcentaje es el dato más bajo de la serie histórica y de hecho el próximo estudio que saldrá en el mes de diciembre ya nos avanza que vamos a seguir continuando en esa reducción de la tasa de abandono escolar temprano", ha celebrado Alegría.