Alumnos españoles participan en 'Happy Schools', el proyecto de la UNESCO para construir entornos educativos inclusivos

Estudiantes españoles han participado en el piloto internacional 'Happy Schools', una iniciativa global impulsada por la UNESCO y desarrollada en cinco países del movimiento internacional Design for Change (DFC).

Durante seis meses, estudiantes de todo el mundo han diseñado e implementado soluciones creativas para mejorar el bienestar en sus comunidades, con el objetivo de construir entornos educativos "más felices, inclusivos y humanos", según ha informado SEK, cuyos colegios han acogido experiencias educativas del programa.

Cada uno de los cinco países del piloto ha adaptado el proyecto a su contexto local, aplicando la metodología de Design for Change, alineada con los pilares del enfoque 'Happy Schools' de la UNESCO: Personas, Procesos, Lugares y Principios.

A través de esta experiencia, cientos de estudiantes han identificado retos reales relacionados con el bienestar, la inclusión y la participación, y han llevado a cabo iniciativas transformadoras en sus escuelas y comunidades.

El jefe de Políticas Educativas en la sede central de la UNESCO, Gwang-Chol Chang, ha destacado la importancia del piloto global y el potencial del enfoque 'Happy Schools' para dar respuesta a los desafíos actuales de los sistemas educativos en todo el mundo.

"La UNESCO ha lanzado la iniciativa 'Happy Schools' como una vía para abordar la crisis de aprendizaje y bienestar que afecta a un número creciente de sistemas educativos. Nos complace ver que el marco de 'Happy Schools', a través de sus cuatro pilares, puede contribuir de manera real a mejorar la experiencia y los resultados del aprendizaje, creando entornos educativos más inclusivos, solidarios y alegres, y recuperando una de las funciones esenciales de la escuela: la socialización", ha manifestado.

En España, la iniciativa ha sido coordinada por Design for Change España e implementada en los Colegios SEK Ciudalcampo y SEK El Castillo, así como el Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Villacañas.

Inspirada en el marco de las Happy Schools de la UNESCO, en la experiencia educativa del Colegio SEK El Castillo, 'Reciclamos por un mundo mejor y por el futuro de nuestras próximas generaciones', los estudiantes han liderado la toma de conciencia sobre el aumento de residuos sólidos, ayudar a los más jóvenes a mejorar sus habilidades de autogestión y ofrecer mentorías o clases particulares a los más jóvenes.

En otros países, como Malasia, Zambia, Emiratos Árabes Unidos o Bután, el alumnado ha trabajado en temáticas como alimentación saludable, acceso a materiales básicos o creación de espacios seguros. Han participado colegios como SOKA International (Malasia), GEMS Modern Academy (Dubai), ELC School (Bután), entre otros. Aunque el proyecto no pudo completarse en Kenia, Líbano y Serbia debido a situaciones sociopolíticas, el intercambio de aprendizajes entre países ha sido constante a través de reuniones mensuales online.

El piloto ha contado con el acompañamiento de la UNESCO como asesora global y con la colaboración de la Facultad de Educación de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), que ha liderado la investigación del piloto con el objetivo de evaluar el grado de participación de estudiantes y docentes en proyectos escolares y comunitarios, su implicación en la toma de decisiones, el desarrollo del liderazgo estudiantil y la conciencia sobre la necesidad de cambio.

El objetivo principal fue analizar cómo estos factores contribuyen a transformar las escuelas en espacios más felices, inclusivos y centrados en el bienestar de toda la comunidad educativa.

Design for Change España ha sido la organización responsable de la coordinación del piloto, gracias a su experiencia y su compromiso con el diseño de soluciones para el desarrollo del bienestar con los y las jóvenes, principalmente gracias al proyecto europeo H2020 IN-HABIT (INclusive Health And Wellbeing In small and medium-sized cities), donde desde 2020 se están identificando soluciones innovadoras e integradas para promover la salud y el bienestar inclusivos en ciudades pequeñas y medianas.

Aunque el piloto finalizó oficialmente el 22 de abril, sus aprendizajes y recursos permanecen disponibles para cualquier escuela que desee sumarse y aplicar la metodología DFC bajo el marco de Happy Schools. "Queremos que cada escuela se convierta en un centro de bienestar y acción transformadora, donde el alumnado pueda decir con convicción: Yo Puedo", afirman desde DFC.