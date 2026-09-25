Alumnos madrileños se enfrentan a una docena de retos para salvaguardar la biodiversidad en el Real Jardín Botánico

Jardín Botánico - CSIC

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 250 estudiantes han salvaguardado la biodiversidad este viernes durante la celebración de 'La Noche Europea de los Investigadores' en el Real Jardín Botánico-CSIC.

Los alumnos de once centros educativos de la Comunidad de Madrid se han convertido en equipos de ecólogos forenses que han tenido que diagnosticar las 12 posibles amenazas que afectan el parque nacional y aplicar las medidas correctoras para salvarlo antes de que la pérdida de biodiversidad sea irreversible, celebrando de esta forma la decimoséptima edición de La Noche Europea de los Investigadores en Madrid en el Real Jardín Botánico-CSIC.

Con un trabajo en equipo y con la ayuda de investigadoras e investigadores del RJB, el alumnado participante ha tenido que descubrir taxones escondidos, conocer amebas tecadas, observar microorganismos del suelo, aprender claves para conservar la biodiversidad, reparar en cómo actúan los polinizadores o formarse en los primeros pasos de la genética para ir superando las distintas pruebas de esta actividad denominada 'Retos científicos: haciendo ciencia en el Botánico' que ha organizado la Unidad de Cultura Científica del RJB-CSIC.

Con este evento de divulgación científica se han buscado cuatro objetivos: dar a conocer la labor que realiza la comunidad científica del RJB-CSIC; poner en valor la importancia del conocimiento de la botánica para nuestro bienestar; fomentar las vocaciones científicas a través de la experimentación del trabajo real de investigación; y concienciar sobre las amenazas de los ecosistemas comprendiendo su ecología y funcionamiento con el propósito de generar en el alumnado un pensamiento crítico para buscar soluciones.