Álvarez (UGT) critica que el Gobierno "guardó en un cajón" el Estatuto del Becario tras firmar el acuerdo con sindicatos

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha avisado de que "si hoy no hay Estatuto del Becario es responsabilidad exclusiva del Gobierno de España que, después de la firma del acuerdo, lo guardó en un cajón".

"Hay que exigir coherencia, si hoy no hay Estatuto del Becario no es porque nosotros lo hayamos querido, no es porque no lo hayamos trabajado, sino que es responsabilidad exclusiva del Gobierno que, después de la firma del acuerdo, lo guardó en un cajón", ha señalado este martes Álvarez, quien ha clausurado las jornadas 'Si no sabes quién es la persona becaria entonces no es una persona becaria', organizadas por RUGE-UGT en la Escuela Julián Besteiro en Madrid.

El líder de UGT ha achacado a "una cuestión de entendimiento dentro del Gobierno" que el Estatuto del Becario "no vea la luz". "Lo que se firme se acuerde y, si no, que no se firme, que el Gobierno diga que no está de acuerdo y que no lo firme, porque nosotros, para llegar al acuerdo, no fue fácil", ha advertido.

Por ello, ha vuelto a reiterar "la necesidad imperiosa" que hay de que se ponga en marcha el Estatuto del Becario que "permita acabar con esta situación endémica que se viene padeciendo por parte de las personas que acaban sus estudios".

Durante las jornadas, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido el Estatuto del Becario y ha asegurado que "no hay excusas para seguir frenando su aprobación".

Rego ha denunciado que, pese a contar con un texto negociado con los sindicatos desde hace dos años, "todavía hay sectores que normalizan la precariedad cuando la sufre la gente joven". Ante esto, ha agradecido el papel de organizaciones como RUGE por mantener viva esta exigencia: "Sin presión social, esto no avanza".

Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha trasladado el compromiso del Gobierno "de seguir haciendo avanzar este país a través de la ciencia, a través de la innovación, a través de una inversión histórica y también a través de la universidad".

"Y enfrente lo que tenemos es negacionismo, negacionismo que mata, porque es negacionismo de la ciencia, negacionismo de la violencia de género, negacionismo del cambio climático. Al final, todo eso es ciencia y lo que se niega no se puede combatir. Y esta sociedad, para protegernos, tenemos que combatir el cambio climático, no negarlo. Tenemos que luchar contra el cambio climático, tenemos que combatir la violencia de género, no negarlo", ha zanjado.

En este contexto, la ministra ha instado a "combatir" el negacionismo y a aquellos que quieren "llevar por intereses a una sociedad negacionista que no esté comprometida con el futuro".

"Nosotros, el gobierno de España, estamos comprometidos con la ciencia, comprometidos con el futuro y por tanto estamos comprometidos con la juventud", ha concluido la responsable de Ciencia, Innovación y Universidades.