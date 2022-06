Asociaciones denuncian que la proposición de Ley de Igualdad de Trato no prohíbe explícitamente la segregación escolar

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Alianza por la Educación Inclusiva y contra la Segregación Escolar #AlColeJuntos2030 --que conforman el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Fundación Secretariado Gitano y Save the Children España-- advierte de que la proposición de Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación que ahora ha sido remitida al Senado, no prohíbe explícitamente la segregación escolar.

"El texto no define el concepto de segregación. Se cita cinco veces en el texto el término sin definirlo. No se puede identificar, denunciar y atajar algo que no se define de forma clara. No definir el concepto de segregación escolar genera inseguridad jurídica e impide que tenga efectos concretos", afirma el director de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez.

Sin embargo, de las cinco veces que se cita 'segregación' en el texto, sólo una hace referencia a la segregación en el ámbito escolar. "Las administraciones públicas y los centros educativos pondrán en marcha medidas para prevenir, evitar y, en su caso, revertir la segregación escolar, ya sea mediante mecanismos directos o indirectos", dice la proposición.

Para la Alianza por la Educación Inclusiva, "la redacción actual no está en línea con la Directiva Europea anti Discriminación, con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ni cumple con las recomendaciones de instituciones internacionales como el Grupo de Expertos en Igualdad de la Comisión Europea, de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) o el Consejo de Europa. Todos ellos establecen la necesidad de prohibir expresamente la segregación, incluida la escolar, con definiciones claras que permitan su aplicación", asegura la directora de Incidencia Social y Política de Save the Children España, Catalina Perazzo.

La segregación es una vulneración del derecho a la educación y una forma de discriminación. La segregación escolar, entendida como la sobrerrepresentación o concentración del alumnado con discapacidad, gitano, migrante y de bajo nivel socioeconómico en determinados colegios o clases, disminuye su éxito educativo y sus oportunidades de inclusión social. España es el tercer país de la OCDE con mayor segregación escolar en sus colegios de Primaria.

Las tres entidades que conforman la Alianza lamentan esta oportunidad perdida y confían en que el Senado repare esta falta de definición y prohibición de la segregación. Para ello han remitido a los grupos parlamentarios varias propuestas de enmienda para subsanarlo. "Estamos a tiempo de que esta ley esté a la altura de los estándares europeos de Derechos Humanos", dice el presidente del CERMI, Luis Cayo.