La Audiencia de Cádiz ordena el ingreso en prisión de un profesor por abuso a exalumnos

Archivo - Un mazo y unas pantallas sobre una mesa en la sala de vistas. - PIXABAY - Archivo

CEUTA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha ordenado a un profesor jubilado ingresar en prisión, de manera voluntaria, en el plazo de cinco días desde este martes para cumplir con una condena de trece años y medio de prisión por tres delitos de elaboración y tenencia de pornografía infantil.

El profesor fue sentenciado en 2022 por la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, pero posteriormente presentó un recurso por un defecto de forma que fue parcialmente admitido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Sin embargo, el exdocente siguió pleiteando ante el Supremo, al entender que se habían conculcado sus derechos fundamentales. El alto tribunal falló en su contra el pasado mes de julio, ratificando la condena del TSJA y condenándolo al ingreso en prisión.

Todo comenzó a raíz de la denuncia de los padres de un exalumno, que se percataron de que el profesor le hacía regalos caros. Tras inspeccionar el móvil del joven, entonces un adolescente, descubrieron mensajes subidos de tono, y fotografías de contenido erótico entre el menor y el docente, pertenecientes ambos al Colegio 'San Agustín' de Ceuta. Según se demostró en el juicio, no se trataba de un caso aislado sino de una actitud mantenida a lo largo del tiempo, privilegiando a los alumnos que pertenecían a su círculo. Este los invitaba a comer, a veranear o les hacía regalos caros, además de otorgarles roles importantes en la procesión de la Cofradía de 'Las Penas' de la que el condenado fue hermano mayor y capataz en varias etapas.

El Supremo ha notificado esta semana la sentencia a la Audiencia Provincial en Ceuta, por lo que el docente tiene cinco días para ingresar en prisión voluntaria. De no ser así, se emitirá una orden de busca y captura por parte de la Policía Nacional.