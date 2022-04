Ayuso pide a las autoridades catalanas que velen por la "pluralidad" en sus universidades y exige respeto a la libertad

"Una de las principales obsesiones de todo totalitario es ocupar las aulas y silenciar a los discrepantes", señala la dirigente madrileña

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este martes a las autoridades públicas catalanas que velen por la "pluralidad" en sus universidades y ha exigido que se respete en ellas la libertad.

Así lo ha exigido en la conferencia 'Derechos fundamentales y Universidad', que se ha celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, en la que han participado jóvenes de la plataforma estudiantil S'ha Acabat!.

En su intervención, Ayuso ha subrayado que en España hay "un intento" de hacer perder la libertad "empezando por todas aquellas regiones que han tenido el infortunio de caer en manos de los nacionalistas".

"Aún recordamos, aunque a veces la memoria es frágil, y he ahí uno de los peligros de las democracias liberales como en este país se ha llegado incluso a enterrar a las víctimas de ETA, a las víctimas del terrorismo, y hacerlo de madrugada porque el mensaje totalitario había ganado la batalla y muchos decían 'algo habrán hecho'", ha dicho.

Además, ha señalado que también ha visto "como la universidad pública en el País Vasco" gente joven "iba a hacer exámenes con escolta y al salir de los mismos tenían que mirar en los bajos de su coche". "Esto ha ocurrido en España y esto puede volver a ocurrir", ha manifestado a continuación.

Ayuso ha hecho hincapié en la importancia del papel de S'ha Acabat! "que lucha donde el Estado de Derecho está en cuestión y no siempre se respeta y donde se atropella el derecho constitucional de los castellano hablantes, donde se quiere imponer además una única manera de ser catalán".

Así, ha remarcado que están en el lugar "donde es más díficil estar" y ha puesto el foco en que demasiadas veces ese lugar es "la universidad catalana". Un sitio que, para la presidenta madrileña, "debería ser el más libre, el más crítico contra las imposiciones y abierto a la pluralidad política de izquierda a derecha".

"Muchas veces digo que nada de lo que ocurre en el resto de España nos ha de ser ajeno y esto es porque muchas veces hay una visión perversa del Estado de las Autonomías. Nos ha de importar lo que ocurre en Galicia, lo que ocurre en País Vasco o lo que ocurre en Andalucía, independientemente de donde vivamos o estudiemos", ha sostenido.

Por ello, Ayuso ha trasladado que se une a las denuncias que hacen desde la plataforma y pide "a las autoridades públicas catalanas que velen por la pluralidad en la universidad" así como exige que "se respete la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de cátedra y el derecho a ser críticos con los poderes públicos".

RECIBIR FORMACIÓN BASADA EN LA VERDAD

Asimismo, ha reivindicado "el derecho de recibir una formación basada en la verdad", en lo que se fue y en lo que se es como nación y a ser preparados para un futuro "de constante cambio" donde no hay que "hundirse en cuestiones identitarias" que solo "aíslan a los alumnos en un mundo globalizado".

"Una de las principales obsesiones de todo totalitario es ocupar las aulas y silenciar a los discrepantes para que solo se escuche la voz del poder, que además se va creyendo impune y si no tiene límites crece de manera imparable como un lobo hambriento. Esto es lo que están haciendo y permitiendo demasiados en universidades por todo el país, no solo en las catalanas, y así lo confirman sentencias judiciales", ha señalado.

"COMBATIR LA TIRANÍA DE LAS MINORÍAS"

También la dirigente madrileña ha llamado a "combatir la tiranía de las minorías sobre las mayorías porque hacen más ruido pero siempre aportan menos". Para Ayuso, "el respeto al pluralismo, además de ser un derecho constitucional fundamental, es básico en toda democracia liberal".

Considera que hay "un grave problema democrático cuando un ciudadano se ve obligado a reclamar en los tribunales que se protejan sus derechos constitucionales frente a las propias administraciones públicas". "La Justicia ha condenado a todas las universidades públicas con sede en Barcelona por vulnerar su deber de neutralidad ideológica", ha recordado.

En este punto, ha compartido que ha estado en Cataluña más de seis veces, "más que en cualquier otra comunidad autónoma", y lo hace porque quiere hablar a su sociedad. "He conocido a esta región en su esplendor y por eso puedo decir con conocimiento de causa que siempre ha sido una sociedad moderna, abierta y vanguardista. Nunca pude imaginar ver a tanta gente joven sin ilusión, sin ganas y cansada de tanta pelea en la Barcelona olímpica, en la Barcelona de las mejores escuelas de diseño, en la Barcelona de los mejores eventos", ha declarado.

Ayuso ha hecho hincapié en que la libertad "no es una herencia que pasa cómodamente de generación en generación" sino que se tiene la responsabilidad de defenderla "cada día en cada lugar" del país y del mundo y "denunciar siempre sus atropellos".

La jefa del Ejecutivo regional ha sostenido que ella no quiere libertad solo para Madrid ni que empresarios, trabajadores o estudiantes catalanes acudan a la región "porque no aguanten más". Quiere que vengan "por elección y no por obligación". "Quiero las mismas oportunidades para un catalán que para un madrileño", ha apostillado.