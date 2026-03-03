Las Becas GREAT 2026-27 ofrecen más de 11.500 euros a estudiantes españoles para realizar un máster en Reino Unido

Archivo - Bandera de Reino Unido - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

El British Council, la organización internacional de cultura y educación del Reino Unido, en colaboración con el gobierno británico y ocho universidades británicas, ha anunciado la convocatoria de las Becas GREAT 2026-27 destinadas a estudiantes españoles que deseen realizar un máster en Reino Unido.

Las becas ofrecen 10.000 libras (11.537 euros aproximadamente) para contribuir a deducir parte del coste de la matrícula de los másteres durante el curso 2026-2027, según ha informado la institución británica.

El programa Great Scholarships 2026 otorgará ocho becas a estudiantes españoles que hayan sido previamente aceptados en un programa académico impartido por las universidades de destino y que cumplan con todos los requisitos de acceso para el curso elegido, según lo especificado por cada institución.

El programa tiene como objetivo formar "GREAT Scholars" capaces de fortalecer los lazos educativos entre España y el Reino Unido, promoviendo intercambios de conocimiento y experiencias entre ambos países.

"Estas becas representan una oportunidad única para que los estudiantes españoles accedan a formación de clase mundial en universidades británicas. Nuestro objetivo es apoyar el talento español y fomentar el intercambio académico entre ambos países", afirma Carolina Jiménez, responsable de Educación en el British Council España.

Las instituciones implicadas son: Cardiff University, King's Business School (King's College London), Lancaster University, Teesside University, University of Bath, University of Glasgow, University of St Andrews y University of Surrey.

Los plazos de solicitud para la convocatoria 2026-27 varían según la universidad. Comienza el 8 de abril como primera fecha límite para la University of Bath y finaliza el 31 de mayo como última fecha para Cardiff University y Lancaster University. Además, el proceso de solicitud varía según la universidad de destino.

Las becas están disponibles para una variedad de programas de máster en las ocho universidades participantes. Para obtener más detalles sobre las condiciones, los plazos y el proceso de solicitud, los interesados pueden consultar la página web oficial de las Becas GREAT - British Council España, aunque que las solicitudes deberán hacerse directamente a través de las webs de las universidades.