Aterriza otro avión con 171 españoles evacuados desde Omán

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha comunicado este jueves que ya ha aterrizado en la base aérea de Torrejón otro avión del Ejército del Aire con 171 españoles a bordo evacuados desde Omán, tras la escalada bélica en el Golfo Pérsico, por los ataques cruzados entre Estados Unidos e Israel con Irán y los ataques de este último país a intereses americanos en la zona.

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Albares, ya había anunciado ayer que en la mañana del miércoles había partido de Torrejón de Ardoz (Madrid) un avión Airbus 330 MRTT para una nueva misión de evacuación y que regresaría a España "previsiblemente" este jueves, hecho que ha ocurrido esta mañana.

Se trata de ciudadanos que se encontraban en Omán y en Emiratos Árabes Unidos, donde hay 13.000 españoles. El titular de Exteriores ha prometido que "habrá más aviones militares" que irán haciendo lo mismo, y ha recalcado que son operaciones muy complejas.

Este martes, aterrizaron los primeros 175 españoles procedentes de Oriente Medio en un avión comercial. Desde entonces, el ministro ha asegurado que el Ejército del Aire estaba organizando operaciones de evacuación para sacar a todos los ciudadanos que quisiesen abandonar la zona.

Albares también explicó este miércoles que ya habían salido de Irán todos los españoles que han querido abandonar el país, y solo han quedado los ciudadanos que han preferido permanecer, principalmente, porque tienen doble nacionalidad o familia allí.

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, confirmó que en la Embajada solo ha quedado el personal "estrictamente necesario" con el embajador al frente, aunque sigue "plenamente operativa".