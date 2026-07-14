British Council lanza las Becas Springboard para impulsar nuevas alianzas científicas entre España y Reino Unido

Las Becas Springboard del British Council - BRITISH COUNCIL

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El British Council ha abierto en España la segunda convocatoria de las Becas Springboard con el objetivo de reforzar la cooperación científica entre España y Reino Unido e impulsar nuevos proyectos conjuntos de investigación.

Enmarcada en el programa Going Global Partnerships y dirigida a instituciones de educación superior y centros de investigación sin ánimo de lucro en España, la convocatoria ofrecerá ayudas de hasta 10.000 libras por proyecto, según ha informado la institución.

Esta financiación se destinará a impulsar trabajos de todas las disciplinas, desde medicina y biología hasta ciencias sociales, artes y humanidades, física, química o ciencias ambientales, con el objetivo de facilitar que los laboratorios puedan compartir sus investigaciones, reforzar el aprendizaje mutuo y alcanzar colaboraciones de mayor calado en un futuro próximo.

Además, las becas buscan facilitar solicitudes conjuntas a programas internacionales de financiación, incluido Horizon Europe, y favorecer publicaciones científicas conjuntas.

"Con esta segunda convocatoria queremos consolidar la dinámica de colaboración entre España y Reino Unido, facilitando que las instituciones transformen contactos académicos en proyectos de investigación concretos y que ese trabajo conjunto se traduzca en nuevas oportunidades de colaboración a medio y largo plazo", ha señalado la responsable de Educación en British Council España, Carolina Jiménez.

Las instituciones interesadas podrán presentar solicitudes hasta el 30 de septiembre, a las 17.00 horas, a través del formulario de solicitud.

Para optar a la financiación, la entidad española deberá contactar con la universidad o centro del Reino Unido con el que desee colaborar, que será el encargado de tramitar la solicitud y gestionar los fondos en nombre de ambas organizaciones. Los resultados se anunciarán en enero de 2027 y los proyectos seleccionados se desarrollarán desde entonces hasta marzo de 2028.

El programa impulsado por el British Council permitirá a las instituciones seleccionadas organizar encuentros de trabajo presenciales, realizar estancias breves en los centros de investigación y promover la movilidad internacional de los equipos participantes.

Las becas ponen además un foco específico en apoyar a investigadores en etapas iniciales de su carrera (Early Career Researchers), como doctorandos e investigadores posdoctorales.

Las instituciones podrán incorporar también formación en habilidades transversales, como comunicación científica, liderazgo y desarrollo profesional a través de Researcher Connect, el programa del British Council orientado a fortalecer competencias del personal investigador. El programa contempla asimismo medidas para favorecer la inclusión y la igualdad de oportunidades, como adaptaciones para personas con discapacidad cuando sea necesario.

En la convocatoria pasada, la iniciativa permitió poner en marcha 18 proyectos de colaboración entre centros de investigación españoles y centros y universidades británicas, entre las que se encuentran instituciones de referencia como University of Cambridge, King's College London, University of Manchester, University of Strathclyde, University of Leeds o University of Sheffield, además de entidades especializadas como la London School of Hygiene & Tropical Medicine y los Royal Botanic Gardens, Kew.

Cataluña, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid concentraron el mayor número de centros seleccionados, pero también fueron seleccionadas universidades y centros de Andalucía, Galicia, Castilla y León, Navarra, Aragón y el País Vasco. Los programas comenzaron en enero de 2026 y se extenderán hasta marzo de 2027, con líneas de trabajo alineadas con prioridades compartidas como salud, sostenibilidad, tecnología y digitalización.

Entre las instituciones españolas seleccionadas figuran universidades como la Universitat de Barcelona, la Universidade de Santiago de Compostela, la Universidad de Málaga, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alicante o la Universidad de Valladolid, junto a centros de excelencia como ISGlobal, ICN2, IRTA-CReSA, el CSIC (ICMM) o el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO).