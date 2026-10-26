La burocracia, atender a los padres y los cambios normativos, fuentes de estrés de los directores de colegios españoles

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MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuentes de estrés más comunes en los directores de centros educativos españoles son el exceso de trabajo administrativo (80%), atender las inquietudes de padres y tutores (70%) y mantenerse al día con los cambios en los requisitos de las autoridades (68%).

Así lo refleja un nuevo análisis de la OCDE de los datos recogidos en 2024 durante la última 'Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje de la OCDE (TALIS)', elaborada a 280.000 docentes de 55 sistemas educativos que compartieron sus opiniones sobre el liderazgo de 17.000 directores que pone de manifiesto que, con el apoyo y los recursos adecuados, el liderazgo escolar puede favorecer un clima escolar positivo, mejorar los resultados profesionales del profesorado y reducir la escasez de personal docente señalada.

En promedio, en los sistemas educativos de la OCDE, los directores informan con mayor frecuencia estrés derivado del exceso de trabajo administrativo (68%), los cambios en los requisitos de las autoridades (56%) y la atención a las inquietudes de padres y tutores (53%).

En España, el 59% de los directores de centros escolares experimentan estrés "bastante" o "mucho" en su trabajo (cifra similar a la media de la OCDE: 61%).

El 84% de los docentes está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que su director fomenta la cooperación entre ellos para desarrollar nuevas prácticas docentes, lo cual no difiere estadísticamente de las opiniones de la media de la OCDE (86%). Además, el 80% de los docentes afirma que su director se asegura de que los profesores asuman la responsabilidad de mejorar sus habilidades docentes (inferior a la media de la OCDE: 85%), y el 86% opina que su director se asegura de que los docentes se sientan responsables de los resultados de aprendizaje de sus alumnos (similar a la media de la OCDE: 86%).

En España, el 90% de los docentes está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que su director tiene una visión clara para la escuela (superior a la media de la OCDE: 87%), el 80% está de acuerdo en que el director anima a todo el personal a opinar sobre las decisiones importantes (superior a la media de la OCDE: 78%), el 90% está de acuerdo en que el director mantiene buenas relaciones profesionales con el personal (superior a la media de la OCDE: 86%) y el 95% está de acuerdo en que el director mantiene buenas relaciones profesionales con los padres o tutores (superior a la media de la OCDE: 91%).

UN LIDERAZGO VALORADO MEJORA EL CLIMA ESCOLAR

El estudio concluye que un liderazgo valorado "se asocia con un clima escolar que favorece la enseñanza y el aprendizaje, así como con mejores resultados profesionales para los docentes". Además, en las escuelas con un liderazgo más valorado, "los docentes son menos propensos a abandonar la profesión y, en promedio, se registran menos casos de escasez de profesorado en los sistemas educativos de la OCDE".

En España, el porcentaje de directores que afirman estar satisfechos con su trabajo es del 96% (similar a la media de la OCDE: 94%). Este porcentaje no varió entre 2018 y 2024 (la media de la OCDE disminuyó en 2 puntos porcentuales durante el mismo periodo).

En promedio, los directores que están satisfechos con su trabajo tienden a ser más valorados por sus docentes, tanto como líderes pedagógicos como relacionales, en los sistemas educativos de la OCDE.

El informe señala que los directores que se sienten apoyados y satisfechos "pueden estar mejor preparados para liderar y construir relaciones sólidas con los docentes". El reconocimiento de los docentes, a su vez, "puede fortalecer la satisfacción laboral y la sensación de eficacia de los directores".

En promedio, en los sistemas educativos de la OCDE, los directores valorados se centran en el currículo y las tareas didácticas, como la observación en el aula y la retroalimentación a los docentes; apoyan el liderazgo docente; utilizan los resultados de la escuela y del aula en la evaluación formal del profesorado; complementan la evaluación con planes de desarrollo/formación; e involucran activamente a las partes interesadas en la toma de decisiones y las actividades escolares.

En España, el 50% de los directores observaron clases con frecuencia o muy a menudo en los 12 meses previos a la encuesta (cifra similar a la media de la OCDE: 49%), el 50% proporcionaron retroalimentación a los docentes basándose en sus observaciones (cifra similar a la media de la OCDE: 56%) y el 66% ayudaron a los docentes a colaborar para desarrollar nuevas prácticas de enseñanza (cifra similar a la media de la OCDE: 60%). Entre 2018 y 2024, la observación de clases por parte de los directores aumentó en 22 puntos porcentuales (la media de la OCDE aumentó en 7 puntos porcentuales durante el mismo periodo).

En España, el 56% de los directores utilizan los resultados de los docentes en el centro escolar y en el aula como parte de la evaluación formal del profesorado (cifra similar a la media de la OCDE: 62%), y el 58% afirma que, casi siempre o siempre, se elabora un plan de formación o desarrollo profesional tras una evaluación formal del profesorado (cifra superior a la media de la OCDE: 47%).

Entre 2018 y 2024, el uso de los resultados en el centro escolar y en el aula como parte de la evaluación formal del profesorado disminuyó en 19 puntos porcentuales (la media de la OCDE disminuyó en 9 puntos porcentuales durante el mismo periodo).

PARTICIPACIÓN EN LAS DECISIONES ESCOLARES

En España, brindar oportunidades para que el personal participe activamente en las decisiones escolares es prácticamente universal, con un 97% de directores que así lo afirman (similar a la media de la OCDE: 98%). El 86% indica que los padres y tutores tienen oportunidades para participar activamente en las decisiones escolares (superior a la media de la OCDE: 81%), y el 89% afirma lo mismo para el alumnado (similar a la media de la OCDE: 85%).

Las necesidades de aprendizaje más frecuentes en España son: promover el bienestar del personal (25%), fomentar la colaboración entre docentes (21%) y utilizar datos para mejorar la calidad escolar (20%). En promedio, en los sistemas educativos de la OCDE, las necesidades de desarrollo profesional más frecuentes de los directores son: promover el bienestar del personal (28%), fomentar la colaboración entre docentes (27%), utilizar datos para mejorar la calidad escolar (25%) y la gestión escolar (25%).

Además, las limitaciones de recursos materiales más comunes en España son: espacio didáctico (24%), infraestructura física (20%) y materiales para la formación en habilidades vocacionales (16%). En promedio, en los sistemas educativos de la OCDE, los directores informan con mayor frecuencia la escasez o insuficiencia de espacio didáctico (25%), infraestructura física (24%) y recursos y herramientas digitales para la enseñanza (16%) como las limitaciones de recursos materiales que dificultan considerablemente la capacidad del centro para ofrecer una enseñanza de calidad.

En cuanto al salario, el 42% de los directores españoles están satisfechos con su salario (inferior a la media de la OCDE: 49%). Entre 2018 y 2024, el porcentaje de directores satisfechos con su salario no varió (la media de la OCDE aumentó 6 puntos porcentuales durante el mismo periodo).

El 59% de los directores están satisfechos con sus condiciones laborales no salariales (cifra similar al promedio de la OCDE: 66%). Entre 2018 y 2024, el porcentaje de directores satisfechos con sus condiciones laborales no salariales se mantuvo sin cambios (el promedio de la OCDE tampoco varió durante el mismo período).