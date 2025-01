Los cambios legislativos y la falta de respeto a su figura, entre las principales dificultades de los profesores

Casi el 60% de los docentes españoles se muestra a favor de la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU)

Los continuos cambios legislativos, la falta de respeto a su figura, la ausencia de autoridad que sufren y el escaso respaldo de las familias, son las principales dificultades a las que se enfrentan los profesores.

Así se desprende del 'VIII Informe Young Business Talents: La visión del profesor' sobre la situación de la educación en España, desarrollado por ABANCA, ESIC University, Herbalife y Praxis MMT.

El trabajo de campo ha sido realizado entre los meses de septiembre y noviembre de 2024 a un total de 615 profesores de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y ciclos básico, medio y superior de formación profesional, cuyos alumnos participan en el programa educativo de formación empresarial Young Business Talents.

La principal traba que se encuentran los profesores españoles a la hora de llevar a cabo su labor docente son los continuos cambios en la normativa en materia de educación.

"La falta de consenso político respecto a una Ley de Educación que aborde realmente los problemas de fracaso escolar y alta polarización en cuanto a rendimiento y resultados de los alumnos, hace que los continuos cambios legislativos generen en el profesorado una sensación de falta de objetivos claros a medio y largo plazo, lo que dificulta enormemente las tareas de planificación, programación y evaluación", analiza el profesor de Economía y de Empresa y modelos de negocio en el Instituto Antoni Martí Franqués de Tarragona, Jose Manuel Vila Córcoles.

Los cambios legislativos son un problema para el profesorado "que ven cómo todos los esfuerzos que realizan para adaptarse, al cabo de un tiempo se vuelven inservibles". "La aplicación de las distintas normas tarda años en implementarse e incluso hay veces que finalmente no llegan a instaurarse pues vuelve a cambiar la legislación", apunta José Adell, Profesor de Economía y Administración de empresas en Escuelas San José, Valencia.

Respecto al resto de dificultades, los expertos señalan que la pérdida de respeto a los docentes y su autoridad responde a "la manera en la que ha evolucionado la sociedad y puede tener consecuencias en la labor de los docentes".

"Si el profesor no está legal y moralmente respaldado, si no tiene un mínimo de autoridad, es mucho más complicado llevar a cabo la tarea de enseñar. Lo mismo ocurre con la falta de apoyo de los familiares a los profesores. Es una tendencia posiblemente provocada por proteger a los hijos pero que pone palos en la rueda del profesor en su labor de enseñar y educar", señala el director del informe, Nuño Nogués.

En este sentido, los profesores valoran que el respaldo por parte de las familias tendría que ser un aspecto fundamental de la labor docente. "El objeto principal de la educación es el crecimiento integral del alumno en el aprendizaje competencial que lo haga apto para la vida adulta y sin el apoyo de la familia es una tarea muy complicada. Familia y escuela han de ir de la mano en la educación", manifiesta el profesor Jose Manuel Vila Córcoles.

"También tiene cada vez más que ver el hecho de que las familias sobreprotegen a sus hijos y ponen en duda la profesionalidad y autoridad del profesorado. Si no remamos en la misma dirección, no desarrollaremos las capacidades de nuestro alumnado", explica el profesor José Adell.

Para hacer frente a estos problemas, los docentes españoles han expresado que los cambios que aplicarían en el sistema educativo español serían: bajar las ratios (24%), estabilidad en la Ley de Educación (22%), mayor formación práctica (18%) y una enseñanza más personalizada (14%). De igual modo, si tuvieran que hacer una petición directamente a su centro docente, el 56,9% pediría reducir el número de alumnos por aula, seguido de mejorar instalaciones y herramientas educativas (25%) y mejorar las condiciones laborales (14,5%).

PROPUESTAS DE LOS PROFESORES PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN

Entre las medidas que los profesores españoles proponen para mejorar la educación, el 96% considera que la formación financiera debería ser obligatoria como parte del currículo educativo.

Además, la gran mayoría de los profesores (92,4%) harían obligatoria la formación en emprendimiento en los estudios orientados a profesiones liberales; el 97,9% considera importante la formación práctica en las aulas sobre el mundo de las empresas para complementar la parte teórica; y el 96,1% apuesta por el uso de simuladores empresariales para ayudarles a preparar mejor a sus alumnos.

Para los expertos, estas mejoras resultan imprescindibles para que los estudiantes puedan gestionar en un futuro su propio hogar y en ocasiones llevar a cabo una actividad profesional.

Ante la nueva prueba de acceso a la Universidad que entrará en vigor este año, el 58,4% de los profesores se muestra a favor, dato sensiblemente superior frente a los que no están de acuerdo.

"Creo que los cambios introducidos son mínimos respecto a la prueba anterior. Se reduce la opcionalidad y se tendrán en cuenta las faltas de ortografía en la cualificación de los diferentes exámenes, en este sentido creo que es un avance, pero la reforma se ha quedado corta. La PAU continúa siendo diferente según la CC. AA., con niveles de dificultad y exigencia que varían considerablemente entre ellas", opina Jose Manuel Vila Córcoles, profesor en el Instituto Antoni Martí Franqués de Tarragona.

Para los profesores españoles los dos factores más importantes en el aprendizaje del alumnado son la motivación e interés de los alumnos por aprender (41,7%) y la figura del profesor (30,5%).

APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN EL AULA

Aunque la mayoría de los profesores considera beneficiosa la introducción de la tecnología en el aula, cuatro de cada diez docentes piensa que se está aplicando en exceso.

"El uso de las nuevas tecnologías dentro del aula es un problema. Muchas veces ha sido el fin, no el medio, dándosele una importancia que realmente no tenía. No es suficiente subir el temario a una plataforma y luego exigirles que sepan unos conocimientos que no les hemos transmitido directamente. Necesitan la guía del profesorado, ese componente humano es muy valioso", señala el profesor de Escuelas San José de Valencia.

A pesar de los problemas a los que se enfrentan, el 94% de los docentes españoles ha manifestado que si tuviera que volver a elegir una carrera profesional seguirían optando por ser profesores.

Preguntados sobre la calidad de la educación en la actualidad, la mitad de los profesores (49%) considera que la educación ha empeorado en los últimos años, dato que viene aumentando de forma continuada a lo largo de los últimos seis años (en el año 2023 era del 47%, en el año 2022 correspondía con el 43% y en el 2021 del 36%).

Además, el 52% de los docentes manifiesta que los jóvenes españoles están peor preparados que los de otros países europeos. Ante esto, entre los profesores predomina la opinión (74,8%) de que los alumnos no están preparados para la vida laboral.

Los resultados del informe apuntan que más de la mitad de los profesores (51,6%) considera que la situación sobre el abandono escolar en las edades entre 15 y 21 años no ha mejorado en los últimos años. Para los docentes la principal causa del abandono escolar en España se debe a la pérdida de la cultura del esfuerzo y la tolerancia antes las frustraciones, seguido de un excesivo uso del móvil, las redes sociales y los juegos online; el bajo interés de los alumnos por los estudios; y la saturación de las aulas, que impide una atención más personalizada.

Analizando las causas que influyen en el abandono escolar, el 70% de los profesores cree que los principales responsables son principalmente los alumnos o sus familias, que no se involucran lo suficiente.