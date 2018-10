Casado matiza que "no es cuestión de recentralizar" las competencias educativas sino de "tener lealtad"

Actualizado 18/09/2018 14:43:59 CET

El presidente del PP, Pablo Casado, ha precisado sus declaraciones en las que planteaba la posibilidad de centralizar las competencias en materia educativa a raíz del informe de la Alta Inspección educativa que alerta de un posible adoctrinamiento en las aulas de Cataluña.

"No es cuestión de recentralizar, sino de tener lealtad en las competencia transferidas y de supervisar que no se está malversando", ha explicado Casado en una entrevista en la Cadena Cope recogida por Europa Press. En su opinión, es compatible que la administración autonómica "haya acercado la prestación de servicios sanitarios, sociales y educativos a la población con que el Estado no pierda el control de esas competencias".

Para Casado, dichas transferencias "estarían bien hechas" pero hay que "hacer que el curriculum educativo, la evaluación pública de conocimiento y la selección de profesorado a nivel estatal se garantice por parte del Estado". El dirigente popular se ha preguntado, en este sentido, "por qué no va a poder garantizar el Estado que la educación se imparta de forma adecuada".

Respecto al informe de la Alta Inspección que fue encargado en mayo de 2017 cuando estaba al frente del Ministerio de Educación Íñigo Méndez de Vigo, Casado ha eludido pronunciarse sobre la decisión de no hacer públicos los resultados pero ha calificado de "gravísimo" el documento. "No se si se escondió (el informe) pero no podemos tolerar que desde el Estado se abandone al adoctrinamiento y a la mala educación , porque los índices son muy malos, a todos los niños de Cataluña".

Casado ha asegurado que, de haber conocido el resultado el informe durante la aplicación del artículo 155 en Cataluña, habría "ampliado las plazas de la Inspección Educativa, igual que se convocaron otras".

Aunque ha eludido "hacer crítica" sobre la intervención de la autonomía catalana por entender que "habría cuestiones, como la temporalidad del 155, que habían difícil políticas a medio plazo", considera que "ahora hay que ver lo que se puede hacer en el futuro para no cometer errores que se pudieron cometer en el pasado (por el PP) o por otros partidos".

CURRICULUM

El presidente del PP ha asegurado "estar harto" y "sentirse víctima" ante las informaciones periodísticas que cuestionan su curriculum académico en relación a una modificación de un acta relativa a sus calificaciones y que la Universidad Complutense ha desmentido posteriormente.

"Esto es un despropósito", ha asegurado Casado visiblemente molesto y ha pedido que se pregunte a la Complutense y a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) por las informaciones relativas a sus titulaciones. "Si una universidad hace algo malo, que le pregunten a ellos y que nos dejen en paz; ahora voy a tener yo la culpa del acta que haga alguien, o si lo borró o lo dejó de borrar", ha explicado Casado.

El dirigente popular ha defendido su curriculum y ha lamentado que se esté utilizando políticamente. "Tengo el curriculum que tengo, no se si es bueno o malo, pero ya estoy harto porque llevan cinco meses atizándolo y, sinceramente, no da para tanto; tengo dos carreras, cursos de especialización en universidades americanas como tanta gente y no voy de catedrático de metafísica ni de registrador de la propiedad, pero a uno le cansan".

Casado ha pedido a los medios de comunicación que hagan una "reflexión" de "si siguen baremando a los políticos por si se saltan un semáforo en rojo o por si un político quiere abrir en canal la Constitución para salir de puntillas de un escándalo personal". El dirigente popular ha defendido la transparencia a la hora de información sobre su curriculum. "En lo que a mí respecta, como ya he dado tantas explicaciones y no oculto nada, que digan lo que quieran. Yo a lo mío", ha concluido.