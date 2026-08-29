CCOO pide a Madrid "garantías" para el inicio de curso en los centros afectados por incendios de la Sierra Oeste

Archivo - Archivo.- Voluntarios durante el incendio forestal en la sierra oeste, en el Colegio Público Batalla de Brunete - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. Educación Madrid ha solicitado a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades información detallada sobre la situación de los centros educativos ubicados en los municipios afectados por los incendios de julio en la Sierra Oeste y "garantías" para un inicio del curso escolar "en condiciones adecuadas y seguras".

La petición se produce a pocos días de la incorporación del personal docente, prevista para el 1 de septiembre, fecha en la que los centros comienzan su actividad para preparar el curso, que se iniciará oficialmente el 7 de septiembre.

El Gobierno regional ha asegurado que los centros educativos de la Sierra Oeste podrán comenzar el curso con normalidad después de las revisiones realizadas por las Direcciones de Área Territorial Sur y Oeste, junto con los ayuntamientos.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, aseguró recientemente que está "todo planificado" para el inicio del curso escolar y los centros de la Sierra Oeste empezarán "con normalidad".

"Una vez que ya hemos supervisado todas las infraestructuras, puedo decir que el inicio de curso va a empezar con total normalidad y con muchas novedades que anunciaremos próximamente en el Consejo de Gobierno", destacó ante los medios de comunicación desde el Colegio Mayor Santa María de Europa.

En un comunicado, la organización sindical ha recordado que, no obstante, continúan realizándose trabajos de limpieza y actuaciones de reparación o sustitución de vallas y juegos infantiles exteriores dañados por las altas temperaturas provocadas por los incendios.

En este contexto, el sindicato ha recalcado la necesidad de conocer "la situación real de cada centro" y ha recordado que hasta el momento no se ha hecho público "un balance detallado, centro por centro, de las inspecciones realizadas, las incidencias detectadas ni las actuaciones que continúan pendientes".

"La información pública disponible tampoco permite identificar los 17 centros de Infantil de 16 municipios cuya actividad llegó a suspenderse durante la emergencia", ha subrayado CC.OO.

Así, la organización sindical ve "imprescindible" comprobar el estado de los edificios aunque cree que no es suficiente "para garantizar un inicio de curso con normalidad". "Es necesario conocer también el estado de patios y espacios exteriores, las condiciones de limpieza tras la presencia de humo, cenizas y restos derivados de los incendios, los accesos a los centros y las rutas de transporte escolar", ha insistido.

Además, el sindicato ha exigido además que se tenga en cuenta la situación de las familias y trabajadores que hayan sufrido evacuaciones, daños en sus viviendas o dificultades de movilidad y desplazamiento, y que se prevean medidas específicas cuando estas circunstancias puedan afectar a la escolarización del alumnado o a la incorporación del personal.

"Esta preocupación cobra especial relevancia porque la situación de riesgo no puede considerarse completamente finalizada", ha advertido la organización sindical, que ha recordado que el periodo oficial de riesgo alto de incendios permanece vigente hasta el 30 de septiembre.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN DETALLADA

En este contexto, CC.OO. ha reclamado formalmente a la Consejería que facilite la relación de centros revisados, las incidencias detectadas, las actuaciones realizadas y pendientes y los plazos previstos para su finalización.

Asimismo, ha solicitado información sobre las medidas previstas en materia de transporte, escolarización, atención a familias afectadas y posibles necesidades extraordinarias de personal, comedor, acogida o atención socioeducativa.

"Es imprescindible que esta información llegue antes del comienzo del curso. Tras un verano marcado por los incendios, la comunidad educativa necesita certezas y garantías, no únicamente un anuncio genérico de normalidad", ha zanjado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Madrid, Aida San Millán.

La Comunidad de Madrid comenzará el próximo curso escolar 2026/2027 el 7 de septiembre en los centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, así como en los Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y Primaria.

Un día después, el 8 de septiembre, volverán a las aulas los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Programas Profesionales, Formación Profesional, Conservatorios Profesionales de Música y Danza, Escuelas y Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y ESO, y Escuelas Oficiales de Idiomas.