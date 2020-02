Celaá señala que los niños son titulares de sus derechos y asegura que la libertad de educación está garantizada

Publicado 20/02/2020 16:42:31 CET

La ministra asegura que el adoctrinamiento "no es tolerable" y muestra su apoyo a la concertada que cumple con el sistema

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha respondido este jueves a las críticas sobre sus declaraciones en las que aseguró que los menores no pertenecen a sus padres, recordando que los niños "son titulares de sus derechos", mientras que los padres son los "custodios". En este sentido, ha indicado, además, que la libertad para elegir la educación está garantizada en España.

"Esto fue una frase dentro de una argumentación que decía que los menores son titulares de sus derechos y en la que hablaba sobre el interés superior del menor", ha señalado la ministra, para indicar que esto no implica que la afirmación "los niños pertenecen al Estado sea válida". A su juicio, esta última sentencia es "malintencionada" o "ignorante".

Celaá ha hecho estas declaraciones durante su comparecencia en la Comisión de Educación y FP del Congreso, en donde PP, Vox y UPN , han reprochado a la responsable de Educación este tema, defendiendo el "derecho de las familias" a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, según el artículo 27.3 de la Constitución.

El portavoz 'popular', Óscar Clavell, ha insistido en este punto y se ha referido también al "adoctrinamiento" que, a su juicio, sufren los menores en algunas comunidades autónomas, ya sea a través de la lengua o del contenido de los libros de texto.

CENTROS OBLIGADOS A OFERTAR RELIGIÓN

Mientras, la representante de Vox, Georgina Trías, quien ha acusado al Gobierno de "silenciar" a las familias para "prosperar en sus pretensiones totalitarias y sectarias". En este sentido, ha defendido el 'pin parental' como "fórmula para evitar el adoctrinamiento" de la izquierda basado en el "laicismo" y ha reclamado el derecho de los padres a decidir el ritmo en el que sus hijos reciben información en materia afectivo-sexual y que, a su juicio, "entra de lleno en la intimidad" de los padres.

Ante estas intervenciones, Celaá ha pedido que no se confunda "la libertad de enseñanza con la enseñanza de la libertad". "Tenemos que responsabilizarnos de que todos los alumnos tengan la posibilidad de acceder a una educación integral que desarrolle su personalidad en el respeto a los principios democráticos de la convivencia", ha declarado, para añadir que eso significa "el acceso a la realidad" del mundo actual.

"Qué pasaría si los niños en vez de ser educados por los profesionales, simplemente beben sus conocimientos de fuentes espúreas, como Internet o el cine", ha señalado. Al respecto ha defendido que las materias que imparten los "profesionales" de la educación se basan en un "currículo elaborado por expertos" y "legal".

En cuanto a la libertad de estudiar religión católica en el país, Celaá ha indicado que esto también está garantizado pues todos los centros están obligados a ofertarla, al igual que el resto de confesiones y, también, los alumnos tienen libertad de asunción de la materia.

EL ADOCTRINAMIENTO "NO ES TOLERABLE"

"En la Educación, debemos intentar ponernos de acuerdo en algunas categorías que no sean tan maliciosas", ha señalado. De hecho, ha lamentado que el Gobierno de Murcia no haya aceptado el requerimiento de su ministerio de poner fin al 'pin parental' y que el tema se encuentre ahora en los tribunales.

También PP y Vox, además de Ciudadanos, han sacado durante esta comparecencia el tema de la inmersión lingüística, la convivencia de las lenguas oficiales en algunas autonomías y el "adoctrinamiento" que realiza el nacionalismo, especialmente en Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco o Galicia.

Para la ministra, "el adoctrinamiento no es tolerable" y señala que el uso de las lenguas está regulado en los estatutos de cada región y, por tanto, están sometidos a inspección en su cumplimiento. En este sentido, ha pedido a los diputados que no hagan afirmaciones "genéricas" que su departamento "no puede tratar" y que "documenten aquello que se denuncia por los conductos que el Estado establece".

En su intervención, ha reprochado a partidos como PP y Ciudadanos que hablen de este tema y "nunca lo hayan recurrido en ningún sitio", en referencia a la sentencia del Constitucional en la que se avala la inmersión lingüística en España. Celaá ha recordado que la legislación tiene como objetivo que al final de la escolarización obligatoria, el alumno pueda usar las dos lenguas.

Estas declaraciones no han convencido a la portavoz de Ciudadanos en materia de Educación, Marta Martín, que ha mostrado a Celaá algunos casos que ya están judicializados. La diputada ha pedido a la responsable de Educación que "no haga dejación de funciones" en este sentido porque existen "miles de alumnos que no tienen el castellano como lengua vehicular y no pueden acceder a aprender en su lengua materna".

CONCERTADA QUE TRABAJA CON "DECORO"

La 'naranja' también ha pedido a Celaá que se posicione sobre la escuela concertada, una cuestión que también le ha planteado su homólogo de Junts per Catalunya, Sergi Miquel. A su pregunta, la ministra ha señalado que sí están en contra de la "diversificación del negocio", de quien construye colegios que luego son objeto de venta o de quienes "cogen el dinero en forma de concertación y se reparte beneficios".

Sí ha mostrado su apoyo a "aquellos que han venido trabajando en el sistema, cumpliendo los fines sociales de la educación y haciéndolo con decoro". La ministra, ha reconocido en este punto que "hay mucho centro concertado que integra" y que "colabora" en algunas necesidades que requieren más esfuerzo.