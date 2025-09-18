CEOE y la Cátedra EducAcción de la UAM colaboran para transformar la educación española desde una perspectiva innovadora

El secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz, y el decano de la Facultad de Educación y quien dirige la Cátedra EducAcción, Santiago Atrio. - CEOE

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (FUAM), a través de la Cátedra EducAcción, han firmado un convenio de colaboración para "impulsar la transformación del sistema educativo español desde una perspectiva innovadora, corresponsable y multisectorial".

Así lo ha dado a conocer la CEOE, que ha destacado que la iniciativa nace de una visión estratégica compartida con la Cátedra EducAcción de la FUAM, que "entiende la educación como una palanca de futuro y cohesión social, capaz de preparar a las nuevas generaciones para los retos de la era digital, la sostenibilidad y los cambios del mercado laboral".

Han firmado el acuerdo el secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz, y el decano de la Facultad de Educación y quien dirige la Cátedra EducAcción, Santiago Atrio.

"Esta iniciativa tiene por objetivos fomentar la docencia, la investigación y la innovación educativa, con especial atención al bienestar del alumnado, la sostenibilidad y la transformación estructural del sistema educativo desde una perspectiva humanista y de equidad", ha explicado la CEOE.

En virtud del acuerdo, se establece un marco de colaboración entre CEOE y la Cátedra EducAcción, con la creación de Mesas de Trabajo Conjuntas, que integrarán a instituciones educativas, empresas tecnológicas, expertos en talento y bienestar, y representantes de centros escolares, configurando un ecosistema colaborativo donde la innovación pedagógica y la empleabilidad se sitúan como ejes clave.

El secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz, ha destacado: "En CEOE, entendemos la educación como un pilar esencial para el desarrollo económico, social y humano de nuestro país, y este proyecto representa una excelente oportunidad para construir juntos un modelo educativo más conectado con el mercado laboral y sus retos: la empleabilidad, la innovación, la sostenibilidad y el bienestar".

"Quiero felicitar y agradecer a Juan Carlos Tejeda, director de Educación y Formación de CEOE y a Sonia Díez, presidenta del Comité Científico de la Cátedra EducAcción de la UAM por el impulso y la dedicación para llevar a cabo este proyecto. Su compromiso es un aliciente para que esta iniciativa llegue a buen puerto y para seguir avanzando en la transformación educativa que nuestro país necesita", ha expresado Santiago Atrio.