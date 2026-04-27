El CEU anima a la comunidad educativa y la sociedad a prevenir el acoso escolar con su campaña 'Miradas atentas'

Imagen de la pieza audiovisual de la campaña 'Miradas atentas' del CEU. - CEU

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Universitaria San Pablo CEU y sus instituciones educativas CEU han lanzado una nueva edición de la campaña 'Miradas Atentas', una iniciativa que desde hace cinco años promueve la prevención y la detección temprana del acoso escolar.

En el marco del Día Mundial contra el Acoso Escolar, que se celebra cada 2 de mayo, la campaña ha lanzado una nueva acción audiovisual centrada en lo que el CEU denomina "el instante invisible: ese momento previo en el que una mirada, una palabra o una decisión pueden evitar una situación de acoso".

El eje de Miradas Atentas sigue siendo el gesto de rodear el ojo con el dedo índice y el pulgar, un símbolo con el que invitan a "estar alerta, a mirar a tiempo y a no permanecer indiferentes". A lo largo de estos años, según el CEU, este gesto ha ido ganando reconocimiento gracias a la implicación de alumnos, docentes, familias y distintos perfiles sociales, "convirtiéndose en una llamada colectiva a la acción".

La nueva pieza audiovisual se construye a partir de cuatro historias cotidianas y reconocibles que muestran situaciones iniciales de acoso escolar en las que todavía es posible intervenir. A través de estas escenas, el CEU traslada la idea de que "la prevención no comienza cuando el problema ya es visible, sino mucho antes, en los pequeños gestos del día a día".

El director del Área de Colegios del CEU, Carlos Ortiz Sanchidrián, ha subrayado que "la prevención del acoso escolar no empieza cuando aparece el problema, sino mucho antes, en lo cotidiano: en un gesto, en una palabra o en una mirada atenta". En este sentido, ha añadido que "la responsabilidad de una institución educativa pasa por no mirar hacia otro lado, formar a los docentes para detectar señales y generar una cultura en la que el respeto sea estructural".

La campaña amplía además el foco más allá del entorno escolar, incorporando otros espacios como el hogar, el grupo de amigos o los entornos digitales. "El papel de las familias es insustituible. No basta con reaccionar. Es necesario identificar, exigir y actuar", ha señalado.

Con un despliegue que incluye acciones en redes sociales, colaboraciones con creadores de contenido y actividades en todos sus centros educativos, el CEU busca implicar a toda la sociedad para detectar el 'bullying' y actuar a tiempo.