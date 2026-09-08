Club Excelencia en Gestión impulsa una nueva plataforma formativa para mejorar la gestión diaria de las empresas

La nueva campaña digital de Club Excelencia en Gestión - CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN

Madrid, 8 de septiembre de 2026 - La nueva campaña digital de Club Excelencia en Gestión refuerza este 2026 su oferta de formación y certificación para empresas españolas mediante recursos virtuales adaptados a pymes, directivos y profesionales. La iniciativa se presenta a través de una nueva página web orientada a facilitar herramientas para la mejora continua y para los procesos de aprendizaje y evaluación empresarial. El proyecto se apoya en itinerarios formativos vinculados al Modelo EFQM y busca responder a la creciente demanda de modelos de gestión más eficientes y adaptados a los retos de sostenibilidad y competitividad del tejido empresarial nacional.

FORMACIÓN PRÁCTICA PARA AFRONTAR LOS RETOS EMPRESARIALES ACTUALES

"Tu empresa no necesita más esfuerzo. Necesita mejor criterio." Ese es el lema elegido para la nueva campaña digital impulsada por Club Excelencia en Gestión. La iniciativa gira en torno a una nueva plataforma online que reúne contenidos formativos junto a distintos programas y recursos de aprendizaje orientados a mejorar la gestión empresarial cotidiana.

Desde la web de Club Excelencia en Gestión se plantea un modelo de acompañamiento adaptado a empresas de distintos tamaños. El objetivo consiste en facilitar herramientas prácticas para avanzar hacia modelos de gestión más sostenibles, innovadores y eficientes. La asociación empresarial, fundada en España en 1991, acumula más de tres décadas de actividad vinculada a la excelencia organizativa. Actualmente reúne a más de 240 socios y partners de sectores diversos. Además, actúa como representante oficial y único de la EFQM en España.

La nueva estrategia digital pone el foco en contenidos accesibles para pequeñas y medianas empresas. El entorno virtual incorpora itinerarios de aprendizaje, materiales descargables, ejercicios prácticos y tutorización especializada. La propuesta también incluye programas de certificación relacionados con distintos ámbitos de gestión empresarial.

El canal virtual busca acercar metodologías de mejora continua a empresas con menos recursos estructurales. El planteamiento responde a un contexto económico marcado por el avance acelerado de la digitalización, además de una mayor presión competitiva y exigencias regulatorias vinculadas a sostenibilidad y gobernanza. España mantiene un tejido empresarial dominado por pequeñas compañías. Datos del Ministerio de Industria indican que más del 99 % de las empresas españolas son pymes y muchas afrontan dificultades para acceder a modelos avanzados de gestión debido a limitaciones de tiempo, presupuesto o personal especializado. En paralelo, los indicadores de productividad continúan siendo uno de los desafíos estructurales de la economía española.

EL MODELO EFQM GANA PESO EN LA TRANSFORMACIÓN ORGANIZATIVA

La nueva plataforma se articula alrededor del Modelo EFQM, un marco de gestión utilizado por miles de organizaciones en distintos países. Este sistema permite evaluar tanto áreas estratégicas y operativas como las relacionadas con resultados con el fin de identificar oportunidades de mejora. El modelo ayuda a analizar la organización de manera integral y contempla aspectos relacionados con liderazgo, estrategia, cultura corporativa, creación de valor y rendimiento operativo.

El Modelo EFQM se emplea actualmente en más de 50.000 organizaciones internacionales. En España, este marco ha sido incorporado durante los últimos años por numerosas empresas, además de administraciones públicas y entidades sociales. Entre los beneficios asociados aparecen la optimización de procesos internos, el incremento de la eficiencia operativa, así como la mejora de la reputación corporativa. También se incluyen variables vinculadas a cuestiones de sostenibilidad y a iniciativas de innovación y responsabilidad social.

La asociación desarrolla además programas oficiales de formación relacionados con este modelo. Entre ellos figuran cursos de introducción, certificaciones para evaluadores y programas de mejora organizativa. El lanzamiento de nuevos recursos virtuales coincide con un periodo de transformación empresarial acelerada. La incorporación de inteligencia artificial junto a procesos de automatización y nuevos criterios ESG ha modificado las prioridades de gestión en numerosas compañías españolas.

Durante 2025 y 2026 también aumentó el interés por sistemas de evaluación corporativa orientados a medir impacto y rendimiento. Club Excelencia en Gestión presentó recientemente nuevas iniciativas ligadas a evaluación avanzada y análisis organizativo apoyado en inteligencia artificial. La organización desarrolla cada año encuentros de benchmarking, además de foros formativos y espacios de intercambio profesional. Según datos difundidos por la propia entidad, la red supera las 3.000 organizaciones reconocidas por sus sistemas de gestión.

LA DIGITALIZACIÓN AMPLÍA EL ACCESO A PROGRAMAS DE EXCELENCIA EMPRESARIAL

La nueva página web busca simplificar el acceso a contenidos especializados mediante un formato flexible y escalable. La plataforma permite seguir programas formativos desde cualquier ubicación y adaptar los itinerarios a las necesidades concretas de cada organización. La metodología combina sensibilización inicial, aprendizaje técnico, autodiagnóstico y procesos de mejora continua. Además, el sistema incluye acompañamiento profesional y seguimiento del progreso. La propuesta pretende facilitar que compañías pequeñas puedan implantar herramientas de gestión tradicionalmente vinculadas a grandes corporaciones.

La digitalización de servicios formativos se ha consolidado en España tras los cambios organizativos derivados de la pandemia y de la expansión del trabajo híbrido. Muchas organizaciones han reforzado desde entonces sus programas online de capacitación directiva y transformación empresarial. Por estos motivos, las plataformas especializadas en gestión corporativa ganan presencia entre empresas que buscan reforzar competitividad sin asumir grandes costes estructurales. El aprendizaje modular y remoto permite reducir barreras de acceso y ampliar el alcance territorial de estos programas.

Club Excelencia en Gestión mantiene además una actividad continuada en materia de divulgación y conocimiento empresarial. La asociación organiza encuentros sectoriales y jornadas centradas en liderazgo, sostenibilidad, innovación y transformación organizativa. La nueva campaña digital pretende reforzar esa línea de trabajo mediante contenidos orientados a aplicación práctica. El mensaje central de la iniciativa pone el acento en la necesidad de tomar decisiones empresariales basadas en criterios de gestión más eficientes y sostenibles. Desde la organización se insiste en la importancia de impulsar modelos empresariales capaces de mejorar la competitividad y de adaptarse a los cambios del mercado mediante la generación de valor.

(Información remitida por la empresa firmante)