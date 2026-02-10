Colegios privados ofrecen a Tolón colaboración público-privada para "una mejora permanente" del sistema educativo

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se ha reunido este martes con CICAE - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se ha reunido este martes con representantes de la Asociación de Colegios Privados Independientes (CICAE), que le han ofrecido una colaboración público-privada para "generar oportunidades de aprendizaje y una mejora permanente del sistema educativo".

Los representantes de CICAE también han trasladado a la ministra la necesidad de una "autonomía real" que permita a los colegios privados "desarrollar proyectos propios e innovadores, reduciendo los trámites burocráticas actuales", según han informado a Europa Press fuentes de la asociación.

Por último, han expresado su preocupación por la "deriva mercantilista de la 'nueva concertada' y la entrada de modelos de negocio en la educación sostenida con fondos públicos".

Durante el encuentro, que se enmarca en la ronda de reuniones que está haciendo la ministra con diferentes colectivos del sector educativo, Milagros Tolón ha destacado la importancia de "mantener canales de comunicación estables en un sistema educativo plural y diverso", y ha reafirmado la voluntad del Ministerio de seguir escuchando a las organizaciones educativas "para avanzar, desde el respeto al marco normativo, en una educación de calidad para todo el alumnado".

A la reunión, celebrada en la sede del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, han asistido el presidente de CICAE, José Antonio Rois; la presidenta de la Institución Educativa SEK, Nieves Segovia; la directora general de CICAE, Elena Cid; y el vicepresidente de CICAE, Ángel de la Vega.