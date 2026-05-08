Comisiones Obreras continuará con las movilizaciones hasta alcanzar mejoras para la Educación Infantil de 0-3 años

Decenas de personas durante una concentración de profesores del ciclo de Educación Infantil (0-3) - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras considera "un éxito" de seguimiento la primera huelga estatal de todo el primer ciclo de Educación Infantil, realizada este jueves 7 de mayo, y avanza que continuará con las movilizaciones -que tendrán un punto álgido en una gran concentración en Madrid el sábado 23 de mayo- hasta alcanzar mejoras para las personas que trabajan en el ciclo de 0 a 3 años.

Con los datos aún provisionales, hasta contar con los definitivos de todas las comunidades autónomas, CCOO resalta que, a pesar de unos servicios mínimos, a su juicio, "abusivos" y contra los que se han movilizado los servicios jurídicos del sindicato, el seguimiento "ha superado el 50% en todos y cada uno de los territorios".

El seguimiento de la huelga va desde el 52% de Cantabria hasta el 90% de La Rioja, y el sindicato celebra que la mayor parte de los territorios "han superado el listón del 75%". "Tres de cada cuatro trabajadoras que podían hacer huelga ayer, lo han hecho; un éxito sin paliativos", afirma CCOO.

El sindicato destaca que la asistencia a las 55 movilizaciones que impulsó este jueves en 43 localidades, "siempre con el máximo espíritu unitario", ha reunido a "varias decenas de miles de personas": "Una marea amarilla que ha gritado lemas como '0-3 En lucha, soluciones ya', 'no guardamos, educamos' o 'la patronal no cambia ni un pañal'".

CCOO asume la responsabilidad de que esta movilización "no quede como una expresión aislada y sin frutos", por lo que apuesta "por mantener la presión y usarla para lograr mejoras reales y tangibles".

En este sentido, reclama "de forma inmediata" la constitución de un grupo de trabajo por parte del Ministerio de Educación para modificar la normativa actual de ratios de este primer ciclo de Educación Infantil; la apertura de mesas de negociación en todas las comunidades autónomas para garantizar unas condiciones mínimas de dignificación del sector con una oferta mayor de plazas públicas; o el establecimiento de unas cláusulas comunes para todas las licitaciones de los ayuntamientos que garanticen unas condiciones salariales y laborales "por encima del convenio", que, en su opinión, es "completamente insuficiente", firmado en marzo de 2025 por las patronales ACADE, CECE, CECEI, EyG, FCIC y UGT, FSIE y USO, "a pesar de la oposición activa de CCOO".

"Mientras este convenio esté en vigor, hasta finales de 2027, exigimos la negociación de tablas salariales propias en las distintas comunidades autónomas que signifiquen pasos reales hacia la homologación de las condiciones laborales con las trabajadoras del sector público", subraya CCOO al respecto.

Para hacer realidad estas reivindicaciones, CCOO preparara con sus delegadas y el conjunto de trabajadoras una batería de medidas de presión (concentraciones semanales, mociones en los consejos escolares y en los ayuntamientos o denuncias ante Inspección de trabajo), que confluirán en la gran concentración estatal en Madrid el 23 de mayo.