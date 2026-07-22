Complutense de Madrid y Universidad de Barcelona, entre las 100 universidades con mayor impacto científico del mundo

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MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Complutense de Madrid (puesto 80 a nivel mundial y 23 en Europa) y la Universidad de Barcelona (puesto 84 mundial y 26 en Europa) se encuentran entre las 100 instituciones académicas con mayor impacto científico del mundo.

Así lo refleja el AD Scientific Index 2026, un ranking internacional que evalúa el rendimiento científico de las instituciones académicas a partir de la productividad y el impacto de sus investigadores.

La clasificación está liderada por la Universidad de Harvard (Estados Unidos), seguida por la Universidad de Sao Paulo USP (Brasil), la Universidad de Michigan (Estados Unidos), la Universidad de Stanford (Estados Unidos) y la Universidad de Oxford (Reino Unido).

A diferencia de otros rankings universitarios centrados principalmente en la reputación institucional o la actividad docente, el AD Scientific Index 2026 evalúa el peso investigador de las universidades a partir de indicadores bibliométricos obtenidos de los perfiles de Google Scholar de sus investigadores afiliados.

Su metodología analiza métricas como el índice H y el número de citas recibidas, tanto acumuladas a lo largo de la trayectoria científica como las registradas en los últimos años.

Estos indicadores permiten medir el impacto real de la producción investigadora y la relevancia de los trabajos desarrollados por cada comunidad científica.

El índice ofrece además una visión global del rendimiento académico al analizar instituciones de 221 países y clasificar su actividad en 13 grandes áreas del conocimiento y 221 disciplinas, lo que permite identificar tanto la posición general de cada universidad como sus ámbitos de mayor fortaleza.