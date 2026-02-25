El Congreso debate mañana una iniciativa de ERC sobre la "imposibilidad" para universitarios de conseguir vivienda

Archivo - Una alumna - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades debatirá este jueves una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Republicano sobre el precio del alquiler de habitaciones que deben afrontar los universitarios.

Con esta iniciativa, ERC quiere instar al Gobierno a tomar medidas urgentes para que la "imposibilidad" de conseguir una vivienda "deje de ser un factor de discriminación por razón de clase en el acceso a estudios universitarios.

La proposición no de ley de la formación catalana, recogida por Europa Press, exige al Ejecutivo que tome medidas urgentes "para acabar con las desigualdades que causan los precios de la vivienda entre los estudiantes universitarios".

En la exposición de motivos, advierte de que, en los últimos meses, el acceso al alojamiento para estudiantes universitarios "se ha vuelto cada vez más complicado en las capitales universitarias de Cataluña".

En este contexto, destaca que, según informes recientes, las habitaciones para estudiantes han experimentado subidas de precio de aproximadamente un 14% con la llegada del curso académico.

En los últimos tres años, el alquiler de habitaciones se ha encarecido un 62% en la ciudad de Barcelona. Se ha pasado de los 383 euros al mes de media en el año 2022 a los 648 euros al mes en la actualidad. En algunos casos, según asegura ERC, se han detectado alquileres que llegan a los 2.500 euros mensuales, mientras que por la parte baja, no bajan de los 500 euros mensuales.

El grupo republicano afirma que la situación en las demás capitales universitarias catalanas "es similar". Así, detalla que en Gerona, el precio medio mensual del alquiler de las habitaciones es de 400 euros, en Tarragona de 370 euros y en Lérida de 320 euros.

"El precio de la vivienda se ha convertido en un factor determinante a la hora de elegir la carrera universitaria. Está claro que esta situación crea desigualdad entre los jóvenes que residen en Barcelona, Gerona, Tarragona o Lérida y los que deben ir a vivir para poder cursar las carreras universitarias", advierte.