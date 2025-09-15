El Consejo de Colegios Mayores reclama un Pacto de Estado para aumentar la oferta de plazas en sus residencias

Archivo - Alumnos antes de realizar el primer examen de la PAU 2025, en la Facultad de Químicas, durante la primera jornada de selectividad en Madrid, a 3 de junio de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Colegios Mayores Universitarios ha reclamado un Pacto de Estado entre administraciones públicas y universidades que promueva la creación de nuevas plazas en colegios mayores para garantizar "que ningún estudiante se quede sin una plaza por razones económicas".

Así lo han expresado en un comunicado, en el que aseguran que "la falta de vivienda asequible se ha convertido en un obstáculo creciente para miles de jóvenes que acceden cada año a la universidad".

Ante la situación, exigen un acuerdo que contemple medidas para aumentar la oferta de plazas en colegios mayores y diferenciar "el modelo universitario del puramente especulativo, representado por las residencias gestionadas por fondos de inversión".

"España no puede permitirse perder talento por falta de vivienda. Necesitamos un compromiso nacional que ponga a los universitarios en el centro, no en manos de la especulación inmobiliaria", subraya la portavoz del Consejo, Gabriel Beltrán.

Por otra parte, el Consejo ha recordado que los Colegios Mayores "no son simples residencias", sino que ofrecen un "modelo formativo y de convivencia que combina alojamiento con más de 1.600 actividades culturales, deportivas, sociales y académicas cada curso". Así, han denunciado que las residencias gestionadas por fondos de inversión están "orientadas principalmente a la rentabilidad".

"Los Colegios Mayores no son simples camas de alquiler: somos instituciones educativas sin ánimo de lucro, con una clara misión formativa y de convivencia, que aportamos un valor diferencial en la experiencia universitaria", ha aseverado Beltrán.