'Cringe', 'random', 'mood' o 'GOAT', entre las palabras inglesas más usadas por adolescentes españoles a diario

Archivo - Dos personas usan el teléfono móvil, - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El British Council, con motivo del Día del Diccionario, ha presentado el 'Diccionario para padres en apuros', una pieza divulgativa que reúne 70 términos y nace de la investigación 'El inglés en el español adolescente'.

El estudio analiza cómo los adolescentes en España integran palabras y expresiones inglesas en su comunicación cotidiana en español, adaptándolas y atribuyéndoles nuevos usos y matices.

Desarrollado con la participación de más de 675 estudiantes de entre 12 y 17 años en 76 clases de distintos niveles de inglés, así como con la colaboración de 99 familias, ofrece una mirada intergeneracional sobre cómo este vocabulario circula entre el aula y el hogar en un entorno digital y global.

La investigación muestra que los adolescentes integran recursos del inglés en estructuras del español y los emplean para expresar nuevos matices en su comunicación cotidiana.

Las palabras se adaptan al español y adquieren nuevos usos y significados vinculados a su contexto digital y cultural. Así, el inglés queda plenamente incorporado a la vida diaria de los adolescentes como recurso expresivo.

Palabras como 'cringe', 'random', 'glow up' o 'mood' forman parte de conversaciones habituales entre adolescentes, especialmente en redes sociales, videojuegos y contenidos digitales.

A ellas se suman expresiones como 'FOMO', 'GRWM', 'GOAT' o 'POV', que circulan en entornos digitales globales y se integran con naturalidad en el español cotidiano. Para los jóvenes, este uso forma parte de los códigos culturales que comparten en su día a día.

MÁS QUE UN DICCIONARIO: UN OBSERVATORIO SOCIOLINGÜÍSTICO

El análisis pone de relieve que este fenómeno configura un repertorio lingüístico dinámico en el que los adolescentes integran el inglés en las estructuras del español, generando nuevas formas como 'stalkear', 'trolear' o 'flexear', así como expresiones híbridas como 'hacer ghosting' o 'estar de chill'. Este proceso amplía sus posibilidades expresivas y da forma a su manera de relacionarse con el mundo.

Esta realidad se inscribe en un contexto global en el que el inglés "ha dejado de funcionar únicamente como lengua extranjera para convertirse en una herramienta de comunicación cotidiana, moldeada por millones de hablantes en todo el mundo".

En esta línea, el British Council lleva años analizando cómo el idioma evoluciona en contacto con distintas culturas, a través de investigaciones como 'The Future of English: Global Perspectives'.

Este enfoque se ve reforzado por investigaciones recientes del British Council, como el proyecto This is English, que cuestiona la idea de un inglés "correcto" y subraya cómo el idioma evoluciona a través de quienes lo utilizan. En este proceso, los jóvenes actúan como motor del cambio, mezclando referencias locales con influencias globales para expresar identidad.

En ese ecosistema de música y contenidos digitales, las nuevas formas de hablar "se expanden y se transforman con una rapidez sin precedentes".

Las dos investigadoras principales del estudio, Elsa O'Brien, coordinadora de Inclusión Educativa del British Council, y Samantha Lewis, directora académica de Secundaria del British Council, destacan la transformación del papel del inglés en la vida de los jóvenes.

"El inglés ya no es solo una lengua que se aprende, es un recurso que los jóvenes utilizan para expresarse, relacionarse y construir identidad en su día a día", explica Elsa O'Brien.

Por su parte, Samantha Lewis añade que lo que observan en el aula "es el desarrollo de nuevas formas de comunicación adaptadas a su realidad digital y social".

Asimismo, Sylvia Edvinsson, directora del British Council en España, señala: "Cuando entendemos cómo hablan los jóvenes, comprendemos también el mundo que están construyendo y cómo quieren habitarlo".

La investigación incorpora también la mirada de las familias, lo que permite analizar la distancia generacional en el reconocimiento de estas expresiones.

Entre los adultos, los términos más reconocidos son 'selfie', 'viral' o 'spoiler'. Acrónimos como 'GRWM', 'OOTD' o 'NPC', vinculados a comunidades digitales más específicas, marcan una distancia mayor.

Aun así, la investigación apunta a un escenario más matizado: "muchas de las palabras que los adolescentes consideran propias de su generación son conocidas por sus familias, lo que evidencia un ecosistema digital compartido, aunque no siempre con los mismos códigos".

La investigación se ha desarrollado en los Teaching Centres del British Council en Madrid, Barcelona y en clases online, con un enfoque exploratorio y cualitativo.