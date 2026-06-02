CSIF anuncia movilizaciones por la escuela pública y tiende la mano a los sindicatos para convocar una huelga nacional

1092244.1.260.149.20260602103940 Archivo - Manifestación CSIF - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) iniciará el próximo mes de septiembre, coincidiendo con el comienzo del curso educativo 2026-2027, una campaña de movilizaciones en toda España en defensa de la escuela pública y la mejora de las condiciones del profesorado, con una posible huelga de docentes a nivel nacional.

"Hacemos un llamamiento al resto de organizaciones sindicales porque este reto nos supera", ha señalado este martes el presidente nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, en rueda de prensa.

El sindicato ha adoptado esta decisión tras constatar "el abandono que sufre la educación pública por parte de Gobierno y comunidades autónomas, que se niegan a aportar los recursos materiales y humanos para seguir ofreciendo una educación de calidad".

En este sentido, ha abierto un periodo de "reflexión y de consulta" con sus responsables en las comunidades autónomas para determinar el alcanza de las movilizaciones, que se extenderán duranta el próximo curso escolar".

CSIF recuerda que "la falta de coordinación y el abandono han provocado movilizaciones en diferentes comunidades autónomas" y ha querido dar "una visión de conjunto de este malestar con la convocatoria de nuevas acciones".

Entre los problemas que la escuela pública "arrastra" desde hace años, destaca la "falta de inversión real en el sistema educativo público; ratios profesor/alumno excesivas en las aulas; gasto desigual por alumno entre comunidades autónomas; alta interinidad del profesorado; exceso de burocracia; escaso reconocimiento de la figura docente; y retribución insuficiente".