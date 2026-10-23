CSIF aplaude el Estatuto del Universitario pero critica que el Gobierno "abandona" al Personal Docente e Investigador

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha valorado positivamente la reciente aprobación del Estatuto del Estudiantado Universitario pero ha criticado el "agravio comparativo" respecto al Personal Docente e Investigador (PDI), "que sigue sin estatuto propio a pesar de la obligación legal explícita fijada en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)".

La organización reprueba "esta falta de voluntad política, que mantiene a estos profesionales en un escenario de incertidumbre y precariedad".

"El Gobierno continúa incumpliendo el mandato para desarrollar reglamentariamente la carrera académica y el régimen del PDI, compromiso que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades retrasa sistemáticamente", advierte.

El sindicato destaca que la convocatoria anticipada de elecciones generales para el 29 de noviembre "amenaza con paralizar de nuevo los borradores del Estatuto del PDI y deja en el aire la ordenación de las figuras laborales y funcionarias, la estabilización de plantillas y el reconocimiento de derechos, en un contexto de sobrecarga de trabajo y pérdida continuada de poder adquisitivo".

Por ello, exige al Ministerio que reactive "de forma inmediata" la negociación del Estatuto del PDI para su aprobación y que lo acompañe de la financiación necesaria.

También reclama la incorporación en los Presupuestos Generales del Estado de 2027 de las partidas precisas para recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010, el fin de la tasa de reposición y una carrera académica clara, predecible y transparente desde la etapa predoctoral hasta los cuerpos docentes.

Respecto a la aprobación del Estatuto del Estudiantado Universitario, CSIF muestra su satisfacción por "una regulación actualizada que se adapta a la realidad social, tecnológica y académica actual".

"La nueva norma refuerza derechos esenciales como docencia y evaluación de calidad, atención a la salud mental y bienestar, conciliación e inclusión y tutorización efectiva y prácticas dignas", celebra.