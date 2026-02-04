CSIF espera que las medidas del Gobierno para la FP sea para mejorar la dotación e instalaciones de los centros públicos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la jornada ‘Formación Profesional y Empresa: la alianza que impulsa el futuro’, - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) espera que las medidas anunciadas este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sean para mejorar la dotación e instalaciones de los centros educativos públicos.

Así lo ha manifestado el presidente del sector nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, después de que Sánchez haya anunciado que el Gobierno va a aprobar un real decreto para "poner límites" a la apertura de centros privados de Formación Profesional y "seguir blindando" la calidad de esta formación.

El sindicato también exige que las medidas vayan dirigidas a "prestigiar" la labor de los docentes de los centros públics y recuerda que "hay especialidades que no tienen especialistas por falta de atracción". También ha reclamado la "derogación absoluta" de la ley de incompatibilidades de 1984 que, a su juicio, "hace que el profesorado de la educación pública esté en desventaja con respecto a los privados".

La norma anunciada por Sánchez es una medida similar al real decreto que modifica el real decreto 640/2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios aprobado por el Gobierno a mediados de octubre con el objetivo de acabar con los "chiringuitos" universitarios y de que todas las universidades, indistintamente de su localización, cumplan con unos estándares de calidad.

Sánchez ya avanzó en verano que era la hora de poner "orden y control" a la oferta de centros privados de Formación Profesional y puso sobre la mesa la creación de "un modelo integrado de autorización y supervisión" de estos centros con las comunidades autónomas.

El Gobierno regulará ahora la Formación Profesional privada a través de un real decreto cuya consulta pública lanzará en los próximos dos meses, con el objetivo de asegurar que quien imparta formación "lo haga con estricta seguridad, con exigencia y con control".