CSIF se manifestará el martes frente al Ministerio de Educación para reclamar unas condiciones "dignas" del profesorado

1116234.1.260.149.20260911105917 Archivo - Manifestación convocada por la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado una manifestación el próximo martes 15 de septiembre frente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, para defender la educación pública y unas condiciones "dignas" del profesorado.

"En septiembre de 2025 dijimos que esperábamos una reunión con el Ministerio, pero no se ha producido absolutamente nada en el plazo de un año. Así que el próximo martes nos concentramos frente al Ministerio para defender la educación pública y exigir unas condiciones dignas del profesorado de la educación pública", ha avanzado este martes en rueda de prensa la secretaria de Negociación de CSIF, Isabel Madruga.

El sindicato ha advertido deque la escuela pública ha reabierto sus aulas esta semana "con los mismos problemas estructurales de los últimos años, agravados por una financiación educativa por debajo de la media europea, diferencias de rendimiento injustificables entre comunidades, plantillas inestables y centros sin recursos suficientes para atender el aumento de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo".

En este contexto, propone reformas estructurales para "mejorar la educación pública y revertir los malos resultados" obtenidos en el Informe PISA.

Así, el sindicato defiende una estabilidad normativa; refuerzo de la orientación para reducir la repetición; educación pública como garantía de calidad en todo el territorio; reconocimiento legal de la autoridad docente; y un Pacto de Estado con vigencia de al menos dos legislaturas.

En cuanto al modelo curricular, reclama la homogeneización de las competencias básicas; refuerzo de la FP pública; itinerarios reversibles y pasarelas reales entre FP y universidad; y prueba única de acceso a la universidad homologada por el Estado.

Asimismo, pide un incremento progresivo del gasto en educación pública hasta el 7 por ciento del PIB; mínimo de 7.421 euros por alumno garantizado por el Estado; reducción real de ratios con plazas estructurales, apoyos y desdobles; y una separación "clara" entre gasto estructural y fondos europeos.

El sindicato insta también a aprobar un Plan Nacional de Equiparación Retributiva Docente, que incluya fondos finalistas a las comunidades autónomas derivados de los Next Generation; y el Estatuto Docente, con el que se baje la interinidad al 8 por ciento con oposiciones anuales suficientes; se recupere el poder adquisitivo y vincule las subidas al IPC real; establezca una carrera profesional remunerada con tramos objetivos; unas condiciones básicas comunes en todo el Estado; y un horario lectivo máximo por ley (23 horas en Primaria y 18 en Secundaria).

PROBLEMAS AL COMIENZO DE CURSO

Por otra parte, CSIF ha analizado diversos indicadores oficiales sobre el sistema educativo español a comienzo del curso escolar, como la situación de las plantillas, oposiciones, interinidad, gasto público, evolución del alumnado e incidencias en la reapertura de las aulas.

En este sentido, avisa de que la interinidad sigue siendo un curso escolar más "uno de los lastres" de la educación pública, ya que se sitúa por encima del 30 por ciento, "muy lejos" del 8 por ciento que marca Bruselas. Para llegar a ese porcentaje se necesitan 146.219 plazas adicionales, aunque la cifra final asciende a 153.089 plazas si se tiene en cuenta el déficit estructural de plantilla (6.870 plazas).

En cuanto a los procesos selectivos, este verano se han celebrado los procesos de 16.406 de las 17.780 plazas convocadas, de las cuales han quedado desiertas 2.694 (16 por ciento), lo que, a su juicio, demuestra "la necesidad de reformar el acceso a la función pública docente".

La ratio de alumnos por docente en las enseñanzas de régimen general se sitúa en 14,01, prácticamente la misma que en el curso anterior a los recortes (2009-2010). No obstante, CSIF precisa que "parte de esta mejora no responde a ninguna decisión de política educativa, sino por dos motivos: el primero es que hay 88.363 alumnos menos que hace dos cursos": "La ratio mejora por demografía, no por inversión".

El segundo motivo se debe, añade el sindicato, "a un aumento real de plantilla, pero es un incremento temporal ligado a programas europeos". Todos los programas de cooperación territorial que financian profesorado de apoyo y refuerzo -PROA+, refuerzo de la competencia matemática y lectora, educación inclusiva y bienestar- tienen el mismo periodo de ejecución: del 1 de septiembre de 2026 al 31 de agosto de 2027.

Además, recalca que el presupuesto de dichos programas "permanece estancado": tres de ellos repiten en 2026 exactamente el mismo importe que en 2025 lo que supone un recorte real teniendo en cuenta la inflación acumulada.

A ello se añade que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia cierra en 2026 y que el Fondo Social Europeo Plus agota su periodo de programación en 2027, asevera CSIF.

El sindicato también ha hecho mención a que el gasto de personal por docente se ha reducido casi un 11 por ciento entre 2009 y 2023 teniendo en cuenta la inflación (6.698,09 euros menos por docente y año). "La inversión por alumno ha aumentado tan solo un 0,3% en el mismo período", apunta.

"El sistema se sostiene, en buena medida, a costa de las retribuciones del profesorado. Eso ocurre pese a los fondos europeos: solo en el último año, más de 505 millones destinados a Educación no se han notado de forma clara en los centros", ha asegurado CSIC, que exige a todas las administraciones explicación sobre su aplicación y su impacto real.