CSIF pide al Ministerio de Educación que "asuma su responsabilidad" para "homologar la jornada lectiva" en toda España

Publicado 02/10/2018 15:07:10 CET

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Ministerio de Educación que "asuma su responsabilidad con valentía" para "homologar la jornada lectiva en el conjunto del Estado", como le ha recomendado con un dictamen el Consejo Escolar del Estado.

"Desde un primer momento, cuando el partido del Gobierno estaba en la oposición, CSIF le ha reclamado la derogación absoluta del real decreto de recortes, la homologación de las horas lectivas y un calendario para la negociación del Estatuto Docente. Estos principios fueron asumidos por el actual presidente, pero ahora que están en el Gobierno les tiembla el pulso e incumplen su promesa", afirma CSIF en un comunicado.

El sindicato reclama "la derogación absoluta" del decreto de recortes aprobado en 2012 por el gobierno de Mariano Rajoy, y critica el anteproyecto de ley que ha preparado el Gobierno socialista para acabar con los recortes que se mantienen vigentes. En concreto, CSIF denuncia que este anteproyecto a "diferencias entre compañeros de las distintas administraciones y lo que es más grave, en la calidad de la educación que reciben nuestros alumnos".

"El anteproyecto además no es inmediato y no entrará en vigor, como mínimo hasta el próximo curso, dado que depende del futuro trámite parlamentario. Por tanto, no se pondrán en marcha soluciones inmediatas a problemas tan graves como el déficit en las plantillas, el exceso de alumnos por aula, la falta de atención individualizada, el exceso de burocracia en los centros o la obligación de los centros de ofertar dos bachilleratos", añade el sindicato.