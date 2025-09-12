CSIF tilda de "parche" el plan de Matemáticas de Ayuso: "Titulados de Ingeniería no van a la educación ni que los maten"

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha calificado de "parche" el Plan de Rescate de Matemáticas en colegios e institutos para revertir el déficit de profesores anunciado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"En verano se han quedado un 24% de plazas sin cumplir, sobre todo en este tipo de especialidades. No es atractiva la profesión docente, los titulados de Ingeniería y Matemáticas no vienen a la educación ni que los maten", ha lamentado este viernes el presidente del sector nacional de educación de CSIF, Mario Gutiérrez, en rueda de prensa.

Gutiérrez ha explicado que la profesión docente "no es atractiva" porque "no tienen las condiciones laborales ni retributivas": "Ni un proyecto de vida de carrera profesional para poder venir a la educación y se van".

En cuanto a las medidas para paliar el déficit estructural de profesores de Matemáticas, la Comunidad de Madrid va a dictar una instrucción para que los titulados universitarios en cualquier ingeniería y otras carreras de Ciencias puedan ser candidatos a participar en el listado de profesores interinos para cubrir las necesidades puntuales que planteen los distintos centros educativos de la región.

Además, solicitará al Gobierno central que realice las modificaciones normativas necesarias para que, de manera excepcional y ante la escasez de profesores, se permita dar clases a los estudiantes de 3º de la carrera universitaria de Matemáticas e Ingenierías.

"Hay una ley que dice que tienen que tener máster, bueno, pues yo me la salvo la ley y los pongo sin máster. Como no puedo tener gente que tenga máster, es obligatorio, no se lo pido porque me da la gana y, evidentemente, eso es un parche", ha advertido Gutiérrez.

El responsable de educación del sindicato se ha preguntado por qué no se permite también a un alumno de Filología Hispánica ser profesor de Lengua sin máster, algo que considera que es un "agravio comparativo".

"Hay una falta de proyectos y van tirando de una ocurrencia que nos parecería hasta lógica si fuera una cuestión pasajera antes de una reforma estructural grande y en medio vamos a hacer esto de forma transitoria", ha defendido.

Respecto a que el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la exministra de Igualdad y eurodiputada Irene Montero lleven a sus tres hijos a un colegio privado, después de defender durante toda su trayectoria política la educación pública, Gutiérrez ha señalado que "cada uno es libre de hacer lo que considere".

No obstante, ha hecho hincapié en que el sindicato es defensor de la educación pública. "Nosotros somos defensores de la educación pública de forma clara y a nosotros lo que no nos gusta es que se desvíe dinero a la educación privada quitándose de la educación pública", ha puntualizado.

"No nos queremos meter en la libertad de cada persona y evidentemente es una cuestión política o personal. Lo que sí podemos decir de forma clara es que CSIF defiende la educación pública", ha concluido Gutiérrez.