Deloitte y Educo lanzan un proyecto para garantizar una educación equitativa y de calidad

Archivo - Varios niños en el colegio - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Deloitte y Educo ha reforzado su alianza estratégica con el lanzamiento del proyecto 'Generando oportunidades a través del buen trato hacia y entre la infancia', que tiene como objetivo promover entornos seguros, protectores y de buen trato que favorezcan el bienestar y crecimiento de la infancia, garantizando sus derechos y facilitando el acceso a una educación equitativa y de calidad.

La alianza permitirá beneficiar a más de 71.000 personas en España, a través de la formación de 7.700 profesionales y generar un impacto positivo en 63.500 niños, niñas y adolescentes, según han informado los impulsores de esta iniciativa.

La relación entre Deloitte y Educo se extiende más allá de este proyecto. Desde hace años, ambas organizaciones han consolidado una estrategia conjunta innovadora para prevenir el abandono escolar y la violencia en los centros educativos.

En este marco, profesionales de Deloitte han dedicado cerca de 2.000 horas de trabajo pro bono, aportando su experiencia en ámbitos clave como la tecnología, la estrategia, la ciberseguridad y la inteligencia artificial.

Este acompañamiento ha permitido a Educo fortalecer sus capacidades organizativas y multiplicar el alcance y el impacto de sus programas en el entorno educativo y social.

A través de la formación a profesionales de entidades sociales y centros educativos, el proyecto busca reforzar las políticas internas de protección en las organizaciones.

Los profesionales de las entidades ampliarán sus conocimientos y mejorarán la aplicación de herramientas clave para la prevención, detección e intervención en situaciones de violencia hacia la infancia y adolescencia.

El proyecto también apuesta por potenciar habilidades clave para generar espacios seguros y de buen trato dentro de la organización, especialmente competencias relacionadas con la escucha y la participación de niños, niñas y adolescentes, así como habilidades para el fomento del vínculo y el buen trato con las familias y herramientas orientadas a la prevención.