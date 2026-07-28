Un docente de Barcelona, premiado con el National Teacher Prize España 2026 por enseñar inglés a través del fútbol

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MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Óscar del Estal, jefe de estudios de la Escuela Splai (Barcelona), ha sido galardonado con el National Teacher Prize España 2026 como Mejor Docente en Educación Primaria.

El certamen impulsado por Amazon Web Services (AWS), Amazon y la Varkey Foundation, ha premiado los proyectos 'We are English' y 'Splai Premier League'.

Se trata de un método pedagógico revolucionario basado en la gamificación del fútbol inglés y la tecnología responsable con el que ha logrado "que el 100% del alumnado de sexto de Primaria alcance la competencia en inglés, independientemente de sus dificultades de aprendizaje".

A través de la dinámica de la Premier League, los estudiantes han integrado el inglés en su día a día, superando las barreras del idioma y mejorando sus resultados académicos de final de etapa.

El fallo ha sido determinado por expertos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes; la Fundación Princesa de Girona; el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, CaixaBank; la Fundación Bertelsmann; y la Fundación Varkey.

El premio National Teacher Prize España 2026 se entregará en un acto oficial en Madrid el próximo 14 de octubre de 2026.

"Con la 'Splai Premier League', los alumnos han demostrado que la educación pública puede ser tan rigurosa como apasionante. Han aprendido a colaborar, a usar la tecnología con propósito y a amar una lengua extranjera a través de una de sus pasiones: el fútbol", ha asegurado el galardonado.