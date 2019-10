Dos jóvenes embajadores del proyecto Somos FP Dual exponen su experiencia en la I Feria de las Profesiones

Publicado 18/10/2019 19:20:50 CET

Los jóvenes Alejandro Acera y Lázaro García, pertenecientes a la red de embajadores del proyecto Somos FP Dual, expondrán su experiencia en la I Feria de las Profesiones de Alcalá de Henares, donde se darán a conocer las familias profesionales más demandadas.

El proyecto Somos FP Dual, creado por la Fundación Bertelsmann y supermercado Lidl, tiene como objetivo que sean los mismos jóvenes los que den a conocer las ventajas de optar por esta modalidad educativa que combina formación y aprendizaje práctico en las empresas, con una tasa de empleabilidad del 70%.

Solo un 3% de todo el alumnado de Formación Profesional opta por la FP Dual. Un dato que contrata con el otros países como Alemania, Dinamarca o Austria, donde este tipo de estudios cuenta con una larga tradición y entre el 40% y el 70% de jóvenes eligen esta opción.

La Feria de Alcalá de Henares estará destinada a los alumnos de los IES del Henares y a las empresas del Corredor del Henares que hablarán a las familias de los estudiantes de los IES sobre los perfiles profesionales más demandados en la actualidad.

Lázaro García, que contará su experiencia, se encontró desorientado al acabar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Tras informarse y explorar las distintas vías, optó por las FP Dual. Inició su andadura en la Dual en ALDI, concretamente cursando el grado de marketing y comercio.

Tras finalizar su formación en FP Dual, desde esta compañía le ofrecieron un contrato de trabajo indefinido que acabó declinando para poder seguir formándose. "Ahora me encuentro cursando el grado de administración y finanzas Dual en el colegio Padre Piquer de Madrid. Me siento útil, confiado, seguro de hacer lo que me gusta y sin miedo de que no vaya a obtener un trabajo al terminar la formación".

Por su parte, Alejandro Acerca descubrió la FP Dual en una época en la que vivió en Alemania. Una vez regresado a España, estudió un Grado Superior de Gestión de Empresa y Logística en FEDA y su empresa formativa fue Transfesa. Su formación por bloques le ha permitido aprender de los departamentos que más le interesaban y ha podido rotar por ellos según su interés.

"Si hubiese querido podría haber optado por el camino convencional de acceder a una formación universitaria, pero siempre he valorado más el poder adquirir experiencia profesional lo antes posible. La FP Dual es una oportunidad idónea que combina formación educativa y profesional", ha comenta Acerca.